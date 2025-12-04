韓國瑜2026超帥桌歷來了 還送限量親簽小卡

▲立法院長韓國瑜推出《典亮祝福，歲月同行》的桌曆。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院長韓國瑜今（4）日宣布，他將發行2026桌曆，這本名為《典亮祝福，歲月同行》已經開放預購，每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，他也親筆簽了 100 張小卡，放在桌曆內隨機送出，「每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的您多一份額外的祝福。」

韓國瑜在臉書發文表示，人生旅途上有人同行是福氣，「我時常這樣想，也時常這樣感謝。」這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家。也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖。

韓國瑜說，他想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，我們帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸。

「我也親筆簽了 100 張小卡，放在桌曆內隨機送出。」韓國瑜說，數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的您多一份額外的祝福。他一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴。

韓國瑜說，如果有緣帶回家，他由衷地跟您說一聲謝謝。願祝福常伴，願歲月善待所有。《典亮祝福，歲月同行》，把溫暖帶回家，也把希望帶進明年。

