韓國瑜2028再戰總統？他認了：盧秀燕陷危機

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任主席鄭麗文近日接受專訪時表示，2028黨內具呼聲人選不僅有台中市長盧秀燕，也包括立法院長韓國瑜與台北市長蔣萬安等人。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，鄭麗文打破了「定於一尊」的局面，韓國瑜再戰2028的可能性不能被排除。不過，資深媒體人謝寒冰提醒，國民黨當前首要任務，應是穩固2026年地方選戰，穩紮穩打才是正確策略。

謝寒冰5日在政論節目《中天辣晚報》中指出，鄭麗文並未獨尊盧秀燕，她只是客觀陳述黨內現況，畢竟距離2028還有3年，政治局勢可能瞬息萬變。他進一步舉例，韓國瑜當年喊出要參選總統，前半年幾乎沒人看出端倪，顯見政治情勢往往難以預測。謝寒冰也提到，盧秀燕目前正因非洲豬瘟事件承受壓力，應專注於處理現階段的危機，而非讓外界聚焦於未來選戰。

對於韓國瑜與蔣萬安的動向，謝寒冰認為，雖然韓粉期待韓國瑜重返戰場，但目前並未看到具體跡象，至於蔣萬安參選總統的可能性「更低」。他解釋，國民黨已連續兩次派出帶職參選者失利，不太可能再犯相同錯誤，「除非到時情勢完全失控，否則蔣萬安幾乎不可能出馬」。

最後，謝寒冰也強調，2028總統選戰的各種預測，目前都言之過早，與其急於討論未來人選，不如專注當下。他提醒，國民黨要穩健經營地方政權，必須先打好2026這一仗，才能為下一步鋪路，他直言「國民黨2026也不一定贏 」，先穩紮穩打，走一步算一步，這才是藍營應該要做的事。

