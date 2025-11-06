韓國瑜2028再戰總統？謝寒冰認「盧秀燕陷亂流」 示警1情況衝擊藍營布局

在藍綠白積極備戰2026大選之際，2028總統大選也成為焦點話題之一；台灣民意基金會董事長游盈隆5日受訪指出，除了台中市長盧秀燕之外，也不能排除立法院長韓國瑜出戰的可能性，對此媒體人謝寒冰表示，現在談2028言之過早，應該先處理好2026大選、穩紮穩打最重要。

謝寒冰在《中天辣晚報》節目中表示，國民黨主席鄭麗文未表態獨尊盧秀燕是正確的、也是一個事實，畢竟距離2028大選還有三年，這三年間會發生出現什麼變數沒有人知道，就如同當年沒有人認為韓國瑜會參選總統。

針對游盈隆點名韓國瑜「可能參戰2028」一事，謝寒冰坦言，目前看不出有這個跡象，雖然盧秀燕現在正遭遇非洲豬瘟等亂流，但國民黨此前已經兩度派人帶職參選、並因此輸掉選戰，謝寒冰不諱言表示，不太可能重蹈覆轍，再給對手一個攻擊的目標。

至於也被列入名單的台北市長蔣萬安，謝寒冰認為「幾乎是不可能」，並提醒國民黨應先顧好2026、再去談2028，畢竟2026大選也未必十拿九穩，如果搞到最後輸了，整個局面、布局都會完全不一樣，不如走一步算一步，先讓盧秀燕好好處理眼前的事情，並聚焦在即將到來的九合一大選上。

