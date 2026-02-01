韓國男團TWS高雄開唱 場內突大停電 粉絲緊急燈海應援

南部中心／綜合報導

韓國男團"TWS"，周末在高雄流行音樂中心，一連開唱兩天，1日迎來巡演壓軸場，卻在演唱到一半，傳出場內大停電，不僅舞台燈光全暗，音響設備也出問題，粉絲趕緊打開手機手電筒，用燈光海應援，TWS成員手比大愛心感謝粉絲，還好現場幾分鐘後就恢復電力。





韓國男團"TWS"，在高雄開唱卻傳舞台突然停電，粉絲自發性拿起手機，打開手電筒應援。（圖／Threads＠amichen提供）

韓國男團"TWS"，周末在高雄一連開唱兩天，嗨翻全場粉絲，不過演唱會唱到一半，卻傳出場內大停電。舞台上一片漆黑，粉絲大喊團名應援，讓台上的偶像不孤單，TWS成員也跟著節奏揮手。下一秒，粉絲自發性拿起手機，打開手電筒，台下成了一片手機燈光海，TWS成員也手比大愛心，彷彿在謝謝粉絲，同時不斷摸耳麥確認狀況。粉絲表示，因為那時候已經整個黑掉了，就是稍微跟他們工作人員溝通一下後，他們有先走去後台，之後亮了才出來就是有跟我們說，可能我們有被嚇到，然後就安慰我們、看到一半的時候，就是螢幕突然暗掉，然後他們就說設備有出現問題。





TWS成員手比大愛心，彷彿在謝謝粉絲的燈光海應援。（圖／林君語提供）





韓國男團"TWS"，近期以撒嬌舞在台灣引發熱度，首度登上高雄流行音樂中心演出，1號迎來巡演壓軸場，唱到出道曲時，卻發生停電，舞台燈光瞬間全暗，音響設備也出問題，演出被迫中斷，粉絲們紛紛開啟手機手電筒應援。粉絲表示，第三首歌唱到最後面的時候，剛好音響沒電，可是粉絲很快就幫忙接著唱了，翻譯就有說現在出音響的問題，他們就趕快修一修然後就好了，（所以應該不是停電。

主辦方回應，不是停電，活動過程一切依現場狀況進行必要調整，台電高雄區處也表示，和高流駐點機電人員勘查，確認供電正常，無停電情形，疑似是場地燈光組的問題。還好現場很快就復電，成員們臨危不亂完成演出，還有粉絲的熱情救援，讓演唱會留下難忘回憶。





