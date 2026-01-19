韓國男團VERIVERY性感露肌 誠意十足秀中文演唱盧廣仲歌曲

韓國男團VERIVERY昨在高雄舉辦粉絲見面會。（寬寬整合行銷提供）

韓國男團VERIVERY於18日晚間在高雄舉辦粉絲見面會，這也是他們首度在高雄與粉絲面對面相見，暌違多時再度訪台，VERIVERY以滿滿誠意回應台灣粉絲的等待，整場見面會不僅演出內容豐富，成員多次真情流露的發言，更讓現場氣氛數度升溫。

見面會一開場，VERIVERY接連帶來〈Undercover〉與〈G.B.T.B.〉，以強烈舞台魅力瞬間點燃現場。成員們隨後用中文向粉絲打招呼，成員東憲開心表示：「我們VERIVERY終於來高雄了。」更直接向台下詢問：「想我們了嗎？」引來滿場回應，也讓他笑說：「我們也真的很想你們。」勇勝則分享，過去就常聽說高雄是一座讓人感到放鬆又熱情的城市，這次一站上舞台就立刻感受到傳說中的演出氛圍。

在互動環節中，VERIVERY展現出十足綜藝感與臨場反應力，成員們親自翻譯並帶動的「轉吧轉吧轉轉我吧」轉盤互動成為全場亮點。隨著轉盤一次次轉動，舞台上驚喜連發，成員們不只即興完成舞蹈與翻唱，也大方公開各自「2026年最微小的願望」，啓賢希望能換1支新手機，延浩則許下要完成10公里馬拉松的目標，卻立刻被團員們吐槽：「到底什麼時候才會實現。」他也當場承諾一定在春天完成，不能再食言。

東憲笑說自己被高雄的好天氣深深吸引，希望今年內能再來高雄好好玩1次，勇勝則收起玩笑語氣，真誠表示：「希望VERIVERY都不要受傷。」雖然是微小的願望，卻讓現場粉絲感受到滿滿溫度。岡旻則拋出「想減肥」的願望，立刻遭到其他成員一致吐槽「到底哪裡需要減」，現場笑聲不斷。

轉盤挑戰同時也變成即興舞蹈秀，岡旻與延浩挑戰ILLIT〈NOT CUTE ANYMORE〉可愛版舞蹈，反差魅力引爆尖叫；勇勝與啓賢帶來ALLDAY PROJECT〈WHERE YOU AT〉帥氣挑戰氣場全開；延浩更驚喜以全中文演唱盧廣仲〈太陽與地球〉，讓台下粉絲又驚又喜；而勇勝在XLOV〈1＆Only〉脫去外套露出臂肌搭配東憲的性感舞蹈，瞬間把現場氣氛推向最高點，讓整個會場幾乎被笑聲與尖叫聲淹沒。

後半段VERIVERY與粉絲一同進行「VERI GOOD TEAM」團體默契挑戰，從動作接力、接唱到舞蹈默契測試，5位成員時而帥氣、時而失誤的反應，東憲還著上半身黑色透視裝，時不時正面隱約露點，背面完全展現超壯碩背肌，讓現場氣氛輕鬆又歡樂。

