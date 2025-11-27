韓國男團VERIVERY睽違2年再登臺 高雄舉辦見面會

記者周毓洵／綜合報導

韓國男團VERIVERY宣布將於2026年1月18日在高雄Live WAREHOUSE舉辦見面會《Hello VERI Long Time In KAOHSIUNG》，消息一出立刻讓等待已久的臺灣粉絲VERRER歡呼不已。這是VERIVERY相隔2年再次來臺，主辦強調這場活動將以最直接、最貼近的方式回應粉絲的耐心支持。

韓團VERIVERY近期透過官方公布全新單曲專輯《Lost a Found》，這也是他們自2023年迷你專輯《Liminality - EP.DREAM》後，時隔2年7個月推出的最新作品，引發粉絲社群熱烈討論。就在剛結束首爾、香港、東京的粉絲見面會後，團體也同步公布新加坡場消息，全球巡迴熱度持續攀升，如今正式加入臺灣站，更讓臺灣 VERRER「等到本尊」的願望成真。

VERIVERY與臺灣粉絲的緣分深厚，2023年在臺南跨年舞台首次亮相，當時一登場便引爆全場尖叫；隔年舉辦的2場粉絲見面會同樣秒殺開賣，從合唱、應援到趣味互動都笑聲不斷。這次選擇以見面會形式回歸，主辦希望打造「專屬 VERRER 的限定回憶之夜」，無論南部粉絲或北部鐵粉，都值得為了這群陽光少年的活力舞台專程南下。

《Hello VERI Long Time In KAOHSIUNG》將於2026年1月18日晚上6時在高雄 Live WAREHOUSE 熱血舉行。（寬寬整合提供）