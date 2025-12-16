韓國男神崔振赫「交付摯愛」 瑪菲司圓夢喊：你的笑是我的月光

瑪菲司（左）邀韓劇男神崔振赫擔任MV男主角。菲娛樂文創提供

電商女王瑪菲司（Mavis）的新單曲〈My Love〉，破天荒跨界邀請韓劇男神崔振赫（김태호）擔任MV男主角，MV首播後，迅速在台韓兩地引發熱烈討論。MV以末日喪屍題材結合高顏值卡司與高規格製作，播出後被粉絲狂讚「電影級規格」，話題持續延燒。

MV以被喪屍蔓延侵襲、滿目瘡痍的末日城市開場，崔振赫飾演一位在世界崩壞後仍努力守護的父親，背著女兒逃亡，在絕境中與Mavis瑪菲司飾演的角色意外相遇，Mavis瑪菲司以堅毅卻柔軟的特質接住整段情緒，堅守信念確毫無選擇的崔振赫，最後將自己生命中最重要的女兒託付於Mavis瑪菲司。

雖然故事設定在末世，但兩人從奔逃、信任到托付的瞬間，都展現人性深處最細膩的溫柔與力量。與崔振赫的跨界夢幻合作讓瑪菲司激動不已，她分享：「近年常常往返韓國工作，慢慢認識許多演藝好友，沒想到有機會能與崔振赫合作，真的衷心感謝相挺。」瑪菲司坦言得知劇本安排後超級緊張：「一直以來都在看崔振赫演戲，沒想到有一天能一起合演末日戲碼，我真的做足功課，希望呈現最專業的自己。」

談到對崔振赫印象深刻的作品，她毫不猶豫回答：「《隧道》！大家一定看過吧？崔振赫演刑警的時候真的帥到不行，也剛好呼應MV中為了保護女兒而戰的角色，這次能共演真的像美夢成真！」拍攝現場也有不少趣事，Mavis瑪菲司分享與崔振赫聊天嘻笑，但一開鏡後崔振赫立刻秒入戲：「崔振赫說韓國拍戲節奏快，需要隨時保持進入角色的能力，不能讓團隊等，聽到他這樣分享工作專業態度，我真的非常敬佩！」

值得一提的是 ,〈My Love〉由韓國專業影視音樂團隊WHOLETONE操刀，弦樂與鋼琴交織出在黑暗中尋找光的情感層次，歌詞「你的笑是我的月光」成為全曲情緒亮點。Mavis瑪菲司表示，希望透過這首歌傳達在最黑暗時刻仍能給予彼此勇氣的信念，並預告將於跨年夜現身台中麗寶樂園演出，與歌迷一同迎接2026年。



