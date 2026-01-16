韓國男神車銀優曝演戲「最大阻礙」 回憶練習生時期他認：現實很膽小

四季線上／陳軒泓 報導

車銀優主演話題韓劇《王牌經紀人》，他在戲中不僅是偶像男團成員，還「劇中劇」跨足戲劇演出，首度挑戰性格狠辣的渣男角色。沒想到，他的天使臉孔實在太有親和力，不只讓他自己無法耍狠、頻頻 NG，就連拍攝與團員吵架、拉扯衣領的戲碼時，對手演員一看到他也氣不起來，現場屢屢笑場，連導演都挺身出來出聲糾正，工作人員仍忍不住替他緩頰，成為拍攝現場最療癒的花絮。

車銀優在《王牌經紀人》中從偶像跨足戲劇，戲裡的他卻因為天使笑容無法耍狠

《王牌經紀人》劇情中，由車銀優、安孝燮等人組成的男團 S.O.U.L，因捲入抄襲風波而面臨解散危機。此時，由徐恩秀飾演的經紀人意外擁有「預知未來」的特殊能力，看見他們未來爆紅的景象，她該如何力挽狂瀾，帶領團體走出低谷？同時，因為車銀優與安孝燮雙雙愛上這位為團體奔波的經紀人，二人不僅同台軋帥還是情敵，隨著劇情發展還有精采的三角戀情！

車銀優（左）與安孝燮（右）愛上經紀人徐恩秀，劇中上演三角戀情

為了營造真實感，製作單位在宣傳期間更直接把 S.O.U.L 當成「真實出道男團」經營，特別設立官方 IG 帳號，透過社群互動、團體設定與角色世界觀經營，成功引發粉絲討論。談到這部作品，車銀優也回憶起自己剛入行的練習生時期。他表示，當年被星探發掘後進入藝術高中，雖然一般父母可能會反對，但他的父母卻鼓勵他「試試看」，沒想到一路堅持至今。劇中角色個性勇往直前，現實中的他卻自認比較膽小，也因此對角色更有共鳴。

車銀優自曝現實比較膽小，因此對角色產生共鳴

