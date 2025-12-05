韓國男見台人1生活氛圍「想撕掉護照」！網點頭：這類人到處都是

一名韓國男子表示，來台灣被1大生活氛圍吸引，想撕掉護照。示意圖／photoac

許多台灣人因感低薪、過勞，想移民國外生活，或是羨慕其他國家生活步調，不過日前一名韓國男子在社群表示，來過台灣後，被1大生活氛圍給吸引，萌生想把南韓護照「撕掉」念頭。

一名韓國男子在社群分享，來過台灣後「有個衝動想撕掉護照」，他表示主因「不是珍珠奶茶」，而是「在韓國25歲沒穩定工作、30歲沒資產、40歲沒結婚」就是失敗，一直活在別人的目光和嘴巴裡面；直到來到台灣，發現大家竟能自在地穿著拖鞋逛百貨公司、在街上與同性伴侶牽手，震驚道「台灣有著不用隨時都在乎別人眼光的空氣」。

貼文一出，網友認同表示，在台灣沒化妝的人隨處找都有、不結婚生子更是眾多，且「台灣不用說敬語」，認為「做自己最重要」最重要；反觀韓國「就是一個無時無刻都要完美的國家」，如此一來「這種壓力造就了人與人之間的距離」，一名網友舉例，去一趟韓國夜店發現，大家明明想要交朋友，卻「都在玩手機」且「整理頭髮的時間比交談還多」，顯然擔心自己不夠完美。

一名韓國男子來台灣見民眾穿拖鞋逛街、大方與同性伴侶牽手，相當震驚。示意圖／維基百科

不過也有網友指出，其實台灣「喜歡對他人指手劃腳的人也不少」，只是近年比起關注他人，「大家越來越關注在自己身上」，關心自己喜歡什麼、是否開心，認為「把自己放在第1位」這是好事。

一名網友更笑說，感謝原PO喜歡台灣之餘，韓國也有自己的優點，「比如你們有權志龍」；至於網友分享「街頭越來越常看到同性伴侶大方的牽手」，原PO回應「在韓國一定會有老人過來罵他們的」，針對台灣揚名國際的「珍珠奶茶」，則表示「喝過台灣的真的不知道韓國的珍珠奶茶在做什麼」引起話題。



