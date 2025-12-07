韓國留學生被「台灣泡麵信仰」圈粉 加1物美味升級還有幸福感

網友觀察台灣人煮泡麵喜歡加菜、加蛋，讓泡麵口感更美味。（示意圖，pixabay）

泡麵既方便又美味，一直是大家忙碌時光或深夜解饞的首選。最近，一位受到網紅「韓勾ㄟ金針菇」啟發而來台的韓國留學生，在社群分享一個讓他非常驚訝的台灣「煮麵習慣」，親身體驗後大讚泡麵變得更美味，內心都暖呼呼的。

這位韓國留學生在Threads發文表示，來台灣念書已經3個月，某次他煮泡麵的時候，他的台灣室友突然湊過來，用一種充滿哲理的語氣問他：「要不要加一顆蛋？加蛋人生會好一點」，雖然當下感到滿頭問號，但他還是半信半疑地照做。

沒想到，當他吃了加蛋的泡麵之後，口感真的發生奇妙的變化，整碗麵瞬間變得「溫柔、順口，還多了一點幸福感」。當他吃光整碗麵後，室友還調侃補了一句：「在台灣80%的問題都可以用一顆蛋解決」。從此之後，他徹底被「加蛋哲學」征服，煮泡麵時不再只加一顆蛋，還會加入其他豐富的配料。對此，他好奇地在網路上發問：「台灣人吃麵為什麼一定要加蛋？是因為泡麵本身太辣？還是這真的是信仰 」。

為何台灣人煮泡麵要加蛋？

貼文曝光，引發網友熱烈回響，許多台灣人紛紛跳出來認證，「如果加一顆蛋不能解決，我會加二顆」「個人認為蛋是泡麵的靈魂！有時候想煮泡麵，發現冰箱沒有蛋會失望到放棄煮泡麵」「因為泡麵很不營養，加個蛋感覺就變營養了」。甚至連網紅金針菇本尊也現身留言，說自己也愛加半熟蛋。

不少網友接著指出，台灣人煮泡麵的「儀式感」可不只有加蛋這麼簡單，還有人觀察到，台灣人簡直是把泡麵當成了個人版小火鍋來料理，「在澳洲的觀察，好像只有台灣人會把泡麵當小火鍋煮」，另外，也有網友推薦搭配的配料，「泡麵就是用煮的特別香，然後打一顆蛋，加蔬菜或幾片肉、蝦，簡直就是完美」。

