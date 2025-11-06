韓國發電廠倒塌！2送醫疑7人遭活埋

▲ 韓國蔚山南區的韓國東西發電廠蔚山發電本部6日發生坍塌事故，疑有7人遭活埋。(圖/翻攝自YouTube)

[NOWnews今日新聞] 韓國蔚山南區的韓國東西發電廠蔚山發電本部發生坍塌事故，疑有7人遭活埋。

據韓聯社及青年日報報導，位於韓國東南部蔚山市南區的韓國東西發電廠蔚山發電本部，下午2點發生坍塌事故，事故發生時有9名工人在現場作業。

據消防部門表示，該發電廠發生大型構造物坍塌事故，消防部門接到8人被困在構造物下方的報告後立刻趕赴現場，成功救出2人分別為60多歲與40多歲的男性，其中一人被救出時已沒有呼吸心跳，正在搜尋其餘7人。

報導稱事故發生時，工人正在進行4號機鍋爐塔拆除作業，警消推測應該是在拆除設備時結構物坍塌導致。目前已有超過100名消防人員、數十台設備投入現場。

