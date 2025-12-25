韓國百大持股富豪出爐 ! 李在鎔穩坐首富 BTS三成員挺進榜單

南韓企業數據研究機構 CEOSCORE 於24日公布最新「南韓上市公司主要股東持股百大富豪排行榜」，結果顯示，三星電子會長李在鎔以壓倒性優勢穩居榜首。 圖：翻攝自X帳號@SunyoungP29745

[Newtalk新聞] 韓國企業數據研究機構 CEOSCORE 於24日公布最新「韓國上市公司主要股東持股百大富豪排行榜」，結果顯示，三星電子會長李在鎔以壓倒性優勢穩居榜首；此外，人氣 K-pop 男團防彈少年團（BTS）成員智旻、V 與柾國，也成功擠進「30歲以下持股百富榜」，引發關注。

綜合《韓聯社》與《中央日報》報導，CEOSCORE 比對去年12月底與今年12月19日的上市公司股權資料後發現，韓國前100大持股富豪的股票總市值，已從107兆6314億韓圜，成長至177兆2131億韓圜，整體增幅高達64.6%。

其中，最大贏家為三星電子會長李在鎔，其持股市值由去年底的12兆330億韓圜，大幅攀升至23兆3590億韓圜，年增幅高達94.1%，持股價值約合新台幣5,000億元，穩居韓國首富。分析指出，主因在於三星電子、三星物產及三星生命等核心企業股價全面上揚。

單看三星電子股票，李在鎔持股市值從5兆1885億韓圜翻倍至10兆3666億韓圜，增幅達99.8%；三星物產與三星生命的市值增幅，分別達到116.9%與63.5%。

此外，隨著李在鎔母親、Leeum 美術館名譽館長洪羅喜，預計於明年1月2日將其持有的三星物產股份全數贈與李在鎔，市場普遍預期，其持股市值仍將進一步上升。

排名第二的持股富豪，為金融服務集團 Meritz Financial 董事長趙正鎬，持股市值達10兆7131億韓圜。第3至第5名，則清一色由三星家族女性成員包辦，分別為洪羅喜、新羅酒店社長李富真，以及三星物產社長李敘顯。

值得注意的是，在30歲以下的上市公司持股富豪排行榜中，防彈少年團（BTS）成員智旻、V（金泰亨）與柾國同時上榜，三人皆排名第28名，個別持股市值為214億韓圜，顯示 K-pop 頂級藝人在資本市場的影響力已不容小覷。

