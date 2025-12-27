「韓國的水味道太奇怪！」日旅客機場買瓶裝水 喝一口傻眼：喉嚨燒起來
一名日本職業插畫家沙里（さり）日前飛往韓國，參加一場朋友舉辦的行銷活動，在仁川機場時因為口渴所以買了一瓶透明無色、價格低廉的「瓶裝水」，不懂韓文的沙里看著寶特瓶上簡潔的設計，又因為價格便宜，誤以為這是瓶裝水就買了下來，直到打開才驚覺這瓶根本不是瓶裝水，而是酒精濃度16度的真露燒酒！
沙里拍下照片PO在X平台上，寫道「這個包裝還讓我以為是水呢…」臉書粉絲頁「日本省錢小站」也發文表示，不只日本人，就算是台灣人，應該也會誤會這是一瓶水…「所以大家在韓國買看不懂的飲料喝，不能一開始就喝一大口喔！」
根據日本媒體報導，沙里這次去韓國是為了幫朋友經營的周邊商品店舖舉辦快閃活動，一抵達仁川機場就在便利商店買了這款飲料，標示上有一滴水珠，還用英文寫著「新鮮」（Fresh），價格又是便宜的韓幣2000元（約新台幣43元），他下意識就覺得這是礦泉水，又因為看不懂韓文寫的是什麼字，就當作是礦泉水買下來了。
後來沙里扭開瓶蓋喝了一大口，整個喉嚨像火燒一樣，這才發現不對勁，趕緊用手機翻譯功能掃描瓶身標籤，這才發現自己買的根本不是礦泉水，而是酒精濃度高達16度的真露燒酒！
網友們看後也紛紛留言「不懂韓文的我，只看到一滴水的圖案和英文寫fresh 」、「在韓國，如果看不懂韓文，看到竹子標籤都要小心。很多燒酒標榜水質好，都會用竹子當標誌」、「看到357kcal是最後一道防線」、「400ml的水，熱量高達357大卡。忍不住想起可以點燃的烏龍茶與白開水」、「價格如同水喔」、「看配色還以為是全家自有品牌瓶裝水」、「好像礦泉水」、「這個好喝但喝了真的會暈」。
