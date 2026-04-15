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韓國的荷莫茲危機！26艘船、173名船員被困波斯灣，南韓急送伊朗50萬美元人道援助
目前被困波斯灣的數百艘油輪、貨輪當中，包括26艘與南韓相關的商船及173名船員，仍在等待安全通行許可。韓媒報導，李在明政府急派特使赴德黑蘭談判，並宣布透過紅十字會提供50萬美元人道援助，試圖在華府的極限施壓與德黑蘭的報復性防禦之間，尋找一條能讓自家船隻安全返航的縫隙。
南韓船隊的荷莫茲夢魘：26艘船與173人的漫長等待
根據《韓國先驅報》報導，南韓外交消息人士14日透露，首爾當局已向伊朗分享了滯留在荷莫茲海峽的韓方船隻資訊，顯示南韓政府正積極朝向與德黑蘭展開直接談判，確保韓方船隻能夠獲得安全通行。隨著荷莫茲海峽周邊的緊張局勢遲遲未見緩解，南韓政府已經將「與南韓相關船隻的安全」列為當前最優先的外交任務。
《韓國先驅報》稱，華府與德黑蘭4月7日雖然宣布為期兩週的停火協議，然而在巴基斯坦的談判破裂後，雙方重新陷入對抗，美軍甚至也加入了海上封鎖。根據《韓國先驅報》所掌握的數據，目前共有26艘與南韓相關的船隻、以及173名無辜船員，被迫滯留在荷莫茲海峽附近進退兩難。
李在明政府的危機處理
面對嚴峻的航運中斷危機，首爾當局傾向與伊朗進行更為直接的接觸。畢竟，荷莫茲海峽是全球能源進口至關重要的航運路線，長期的中斷將對南韓經濟造成嚴重打擊。南韓外交部長趙兌烈的特別代表鄭炳夏（Chung Byung-ha，音譯）目前正在伊朗進行訪問，希望與伊朗高層就海運通行以及南韓船隻與船員的安全等議題進行磋商，雙方也觸及懸掛南韓國旗船隻的航行自由議題。
在積極進行外交斡旋的同時，南韓政府也打出了人道援助這張牌。《Alpha Biz》15日報導，南韓政府已經決定向受到中東衝突影響的伊朗與黎巴嫩，提供總額高達250萬美元的人道援助：其中200萬美元將分配給黎巴嫩，這筆款項會透過聯合國兒童基金會（UNICEF）以及聯合國難民署（UNHCR）等國際組織進行發放；另外50萬美元則將提供給伊朗，並將透過紅十字國際委員會（ICRC）來執行。
韓國政府：人道援助與援救受困船隻無關
《Alpha Biz》指出，國際社會早在一個月前就發出人道援助請求。具體來說，聯合國難民署在3月13日呼籲對黎巴嫩提供緊急支援；紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）則是在3月6日針對伊朗的情況發出緊急呼籲。南韓外交部4月14日正式宣布援助決定：「我國政府已決定透過紅十字國際委員會向伊朗提供總額50萬美元的人道援助，以回應包括聯合國在內的國際社會針對近期中東局勢所提出的請求。」
對於外界將「人道援助」與「船隻通行」掛勾的猜測，南韓政府展現極度謹慎的態度。《Alpha Biz》指出，雖然南韓政府內部確實有聲音認為，對伊朗的人道援助可能有助促成受困船隻儘早通行，但南韓政府也強調，對伊朗的人道援助計畫將持續進行，完全獨立於荷莫茲海峽的局勢之外。南韓政府強調，早在最近的衝突爆發之前，首爾當局就一直透過國際機構對包括伊朗在內的中東地區提供人道援助，隨著平民傷亡人數不斷攀升，南韓也正在考慮提供額外的支持。
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