韓國真航空客機濟州島起飛前冒煙 122人緊急疏散

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國廉航真航空（Jin Air）一架從濟州島飛往浦項（Pohang）的客機今天在起飛前冒煙，機上122人被緊急疏散。

韓國媒體報導，這架真航空客機今天中午在起飛前冒煙，導致乘客和機組人員共122人被緊急疏散。這架客機原定從濟州國際機場飛往浦項。

根據真航空，該客機原定當地時間中午12時25分起飛，在辦理登機手續時，機內突然冒出不明煙霧。（編譯：陳正健）1150102