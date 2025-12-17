韓國票房冠導畢鑑盛台北開課！分享「編劇靈感來自屁股」 親授8大劇作技巧

「台北電影學院－編劇論壇」講師畢鑑盛導演（中）與主持人金哲秀製片人（右），於講座中提出8個商業編劇必備技巧。台北市電影委員會提供

2025台北電影學院驚喜追加年度壓軸活動「編劇論壇」，邀請2025年韓國票房冠軍《我和我的殭屍女兒》編導畢鑑盛親自授課，並由具備豐富國際開發經驗的製片人金哲秀擔綱主持。透過兩位韓國影視重量級人物的實務分享，協助台灣創作者強化內容的商業思維，提升作品在國際市場的競爭力。

韓國票房冠軍導演畢鑑盛 分享8大劇作技巧

本場講座講師畢鑑盛導演甫以《我和我的殭屍女兒》獲得青龍電影獎肯定，其作品以引人入勝的敘事能力及鮮明視覺風格廣受好評。畢鑑盛在講座中無私分享商業編劇必備的8個技巧，從大綱撰寫、經典三幕劇結構、角色設計到高潮安排，為學員提供全方位的解題思路。

畢鑑盛特別提到，編劇的靈感來自於屁股，唯有每天堅持坐在桌前書寫，即便是在病床或喪禮期間也不間斷，才能產出優秀作品。他也讚賞台灣電影《左撇子女孩》的留白與情境傳達，展現了極高的藝術水準。

台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏（左起）、畢鑑盛導演、金哲秀製片人、台北市電影委員會饒紫娟總監於台北電影學院的編劇論壇合影。台北市電影委員會提供

國際製片人金哲秀深耕 跨國製作領航論壇

論壇主持人金哲秀為著名國際專案製片人，長期活躍於亞洲影視產業並擁有深厚的跨國製作經驗。他曾任香港名導陳果的共同製片人，並與王家衛、杜琪峯、劉德華等影壇巨擘合作，更曾參與年度票房冠軍《神偷大劫案》等多部大型商業電影的製作統籌。

金哲秀在論壇中引導學員探討類型電影與觀眾期待的關聯，協助創作者釐清商業開發的實務關卡。他強調，製片端與編劇端的緊密對話，是推動好故事成功走向市場並被看見的關鍵。

台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏與台北市電影委員會總監饒紫娟皆出席活動表達支持。論壇在學員熱烈參與及中華編劇學會、中影文教基金會等單位支持下圓滿落幕。



