韓國票房冠軍導演畢鑑盛來台授課 大方公開商業編劇必備8祕訣

畢鑑盛導演受邀來台參與「編劇論壇」。（台北市電影委員會提供）

由台北市文化局、台北市文化基金會及台北市電影委員會主辦的2025「台北電影學院」於昨（16日）驚喜追加本年度最後一場活動「編劇論壇」，與台灣大哥大「商業編劇人才養成計劃」攜手合作，邀請到韓國重量級金獎導演畢鑑盛授課，並由經驗豐富的國際製片人金哲秀主持論壇，與現場學員分享兼具高品質與市場價值的編劇祕法。

導演畢鑑盛執導《我和我的殭屍女兒》為今年韓國票房冠軍，並在青龍獎上獲7項大獎提名，他以引人入勝的敘事能力及鮮明的視覺風格廣受好評，創作橫跨電影及電視，不僅曾受多個國內外影展青睞，更兼具藝術價值和商業表現，為韓國近年來備受矚目的新銳導演。畢鑑盛從自身創作經歷及作品出發，於講座中提出8個商業編劇必備技巧，從如何撰寫大綱到經典的三幕劇結構、角色設計、台詞畫面安排、故事主題及高潮設計等等，為現場學員提供商業劇作「最佳解題思路」。

台北市電影委員會饒紫娟總監（右一）與台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏（左一）致贈感謝狀給講師畢鑑盛導演（左二）及主持人金哲秀製片人（左三）。（台北市電影委員會提供）

導演並提及自己十分喜愛代表台灣競爭奧斯卡最佳國際影片、今宣布入圍15強短名單的《左撇子女孩》表現手法，把魔鬼的手偷東西用有趣的形式呈現，透過情境傳達及大量的留白讓觀眾一起參與，充分表達老么的不安及家人之間的關係。導演最後補充自己的靈感來自於屁股，每天都要讓屁股坐在桌子前書寫，在住院時的病床上也寫、父親的喪禮上也寫，不要認為沒有靈感就到處去旅行。

在場學員於論壇中提問畢鑑盛導演作品以愛為主題時，悲劇結局該如何與主題做連結？導演表示編劇無論結局如何收尾，最重要的是選定類型、符合主題，以《我和我的殭屍女兒》為例，導演認為當時因逢疫情結束，所以即便原著漫畫結局是悲劇收場，但他想透過電影安慰觀眾，讓主角以愛來圓滿收尾，「商業電影其中重要的是要顧及觀眾心情被滿足的部分。」

