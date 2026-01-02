韓國空軍T-50教練機緊急降落時傾翻 兩飛官無恙

台中市 / 潘虹恩 洪年輝 台中報導 往返南投縣合歡山武嶺的省道台14甲線，發生汽車衝下山谷意外，開車是64歲的陳姓婦人，疑似因為疲勞駕駛，開車經過彎道時恍神跨越雙黃線，對向車道的目擊駕駛嚇一大跳趕快按喇叭提醒，婦人緊急拉回方向盤，卻整輛車失控，衝下一旁邊坡，連人帶車滑下約20公尺深的山坡，幸好樹木阻擋，不至於掉進深谷中，婦人被警消救起時，嘴上一直念著阿彌陀佛，員警問她去哪裡等相關問題都無法回應，真的嚇壞了。 汽車開過轉彎處，對向車道一輛灰色休旅車開在雙黃線上就快逆向，目擊駕駛嚇一大跳，立刻按了喇叭，聽到叭一聲，灰色休旅車趕快往右邊，想開回車道，但車子失控，下一秒就衝出道路，整輛車滑下山坡，目擊的駕駛和乘客，看到驚險一幕，嚇到說出好幾聲哇，同時放慢車速趕快報警。車禍發生在1日上午清晨7點多，南投台14甲線松崗到翠峰途中，警消獲報到場救出休旅車駕駛，發現右手腕、脖子痠痛，雖然意識清楚，但是嚇壞了，被救起來的時候一直唸阿彌陀佛，回到現場，車子還卡在約20公尺深的邊坡，幸好有樹木阻擋，才沒有掉落更深的山谷。南投縣警仁愛分局松岡派出所所長劉保毅說：「行經該路段，不慎衝落山谷，該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛的酒測值為零。」警方調查，休旅車駕駛是64歲的陳姓婦人是台中人，她疑似疲勞駕駛，在轉彎處跨越雙黃線後，差點與對向車輛發生車禍，後緊急拉回方向盤，卻不慎往山坡開，衝落山谷。 原始連結

華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話