韓國空軍T-50教練機緊急降落時傾翻 兩飛官無恙

其他人也在看
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 231
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 2 小時前 ・ 40
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 134
電動車竟然充電不能超過80%！賓士要車主後果自負！
對電動車主而言，追求「滿電出門」是緩解續航焦慮的最直接方式，但如果你開的是特定年份的Mercedes-Benz EQB，這份焦慮恐怕得換個形式存在。Mercedes-Benz近日向部分EQB車主發出緊急呼籲，要求在完成軟體更新維修前，絕對不要將電池充電超過80%。這項警告並非為了延長電池壽命的日常建議，而是針對潛在火災風險的預防措施，官方直言不諱地表示，若忽視此限制，車輛可能面臨嚴重的安全後果。賓士近日向部分EQB車主發出緊急呼籲，要求在完成軟體更新維修前，絕對不要將電池充電超過80%。這起安全警示的核心在於電池組可能發生的「熱失控事件」。根據官方調查，受影響的車輛包括2022年至2023年間生產的EQB 250、300 4Matic及350 4Matic，共計169輛。這些早期的電池單元存在內部短路的風險，最令人擔憂的是，短路引發的火災不只可能發生在行駛中，即便車輛靜止停放時也可能無預警起火。雖然受影響總數不多，但由於電動車火災極難撲滅，品牌不敢掉以輕心，並已透過儀表板訊息與通知函積極聯絡車主。 令人遺憾的是，針對這些被認為不夠強韌的早期電池組，賓士目前並未打算提供硬體更換方案，而是Carture 車勢文化 ・ 21 小時前 ・ 4
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 124
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一新頭殼 ・ 1 天前 ・ 215
2026車展焦點1》4天預接單破4000張！除了RAV4以外，和泰還端出哪些好車？
2026台北新車暨新能源車大展於12月31日盛大開幕，現場各大車廠齊聚亮相，而Toyota總代理和泰汽車（2207）以4大主題展區全面揭示品牌未來藍圖，並在開展首日發表純電精品休旅Urban Cruiser，同步啟動日本進口 RAV4 GR Sport、RAV4 Adventure與 Crown Sport預接，完整展演品牌橫跨純電、油電與高階運動車系的全新......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 1
Mitsubishi XForce售價79.9萬起上市！偕同話題新車「Destinator、第四代Outlader」登台北車展
2026台北新車暨新能源車大展正式登場，Mitsubishi與中華汽車以雙品牌形式隆重參展，完整集結乘用車、商用車與新能源車款，透過全產品線展出，具體呈現三菱品牌於台灣市場的最新產品布局與發展方向。本次車展最大焦點當屬全新跨界休旅Mitsubishi XForce正式發表上市，提供樂享版、酷享版、狂享版共三種版本，售價分別為79.9萬元、82.9萬元、84.2萬元。不僅如此，更同步亮相兩款市場討論度極高的話題車型「第四代Outlader、全新Destinator」，象徵三菱品牌於台灣市場的產品布局持續向前推進，展現三菱貼近台灣消費者需求，並在地深耕的決心。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 1
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 1 天前 ・ 20
2026台北車展｜Hyundai七人座Palisade登場，頂規Calligraphy首度亮相
睽違四年或者期待已久？近年發展強勢的韓系品牌Hyundai過去就曾展出的旗艦七人座車款Palesade隨著第二代車型的發表，雖然錯過了2020年車展後的小改款樣式導入機會，但隨著2026台北車展正式開展，總代理南陽實業正式鬆口將在第二季在台上市，所展出的版本也是最頂規的Calligraphy車型，預期將會持續衝擊進口大型SUV在台的銷售版圖。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
福特多元購車方案揭開2026序幕：The All-New Ford Territory與Kuga新年三大好禮一次到手！
新年駕馭新氣象，福特六和年初優惠限時開跑！自2026年1月1日起至1月31日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得7-11百元商品卡，入主週週抽美國之旅來回機票，於展示間拍照打卡上傳Ford(TW)官方臉書粉絲團指定貼文，再抽Ford GT科技系列樂高組。而福特六和旗下車款促銷好禮豐富，活動期間入主The All-New Ford Territory享優惠價84.9萬起（含舊換新及貨物稅減徵補助），並加碼提供三大好禮：3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件；入主The All-New Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），內含5萬元力挺購車金、高額0利率及5年原廠保固，1.5T Active再加碼3萬元配件金；感謝萬名車主一路相伴，New Ford Ranger Wildtrak限時推出回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；福特六和以多元購車方案揭開2026新年序幕，邀請消費者把握購車良機，展開全新駕馭旅程！新紀元油電雙能休旅The All-New Ford Territory 伴您與家人舒適前行ThCARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台北車展｜Peugeot 408限量動力升級 208小改款即將回歸！
提到寶嘉聯合相信多數車迷優先想到的還是Peugeot和Citroen兩個品牌，作為自家的代理出發點，也可以說是目前多數台灣消費者對他們的印象來源，而在本次2026台北車展當中，Peugeot的兩大重點相當明確，一個是敲碗已久的408 GT Rapide新動力限量登場，另一個則是經典小鋼砲208的回歸預告。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
圍台軍演動用低成本火箭砲！測試消耗台灣防空能力 形成「不對稱優勢」
據《南華早報》報導，解放軍東部戰區（Eastern Theatre Command）於去年12月30日結束了為期2天、代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的圍台實彈演習。此次演習動員了解放軍陸軍、海軍、空軍與火箭軍，包括匿蹤戰機、驅逐艦與飛彈發射系統均有參與。這場演習在台...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 9
台14甲線駕駛過彎跨雙黃線 「叭」一聲！嚇衝落山坡
台中市 / 潘虹恩 洪年輝 台中報導 往返南投縣合歡山武嶺的省道台14甲線，發生汽車衝下山谷意外，開車是64歲的陳姓婦人，疑似因為疲勞駕駛，開車經過彎道時恍神跨越雙黃線，對向車道的目擊駕駛嚇一大跳趕快按喇叭提醒，婦人緊急拉回方向盤，卻整輛車失控，衝下一旁邊坡，連人帶車滑下約20公尺深的山坡，幸好樹木阻擋，不至於掉進深谷中，婦人被警消救起時，嘴上一直念著阿彌陀佛，員警問她去哪裡等相關問題都無法回應，真的嚇壞了。 汽車開過轉彎處，對向車道一輛灰色休旅車開在雙黃線上就快逆向，目擊駕駛嚇一大跳，立刻按了喇叭，聽到叭一聲，灰色休旅車趕快往右邊，想開回車道，但車子失控，下一秒就衝出道路，整輛車滑下山坡，目擊的駕駛和乘客，看到驚險一幕，嚇到說出好幾聲哇，同時放慢車速趕快報警。車禍發生在1日上午清晨7點多，南投台14甲線松崗到翠峰途中，警消獲報到場救出休旅車駕駛，發現右手腕、脖子痠痛，雖然意識清楚，但是嚇壞了，被救起來的時候一直唸阿彌陀佛，回到現場，車子還卡在約20公尺深的邊坡，幸好有樹木阻擋，才沒有掉落更深的山谷。南投縣警仁愛分局松岡派出所所長劉保毅說：「行經該路段，不慎衝落山谷，該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛的酒測值為零。」警方調查，休旅車駕駛是64歲的陳姓婦人是台中人，她疑似疲勞駕駛，在轉彎處跨越雙黃線後，差點與對向車輛發生車禍，後緊急拉回方向盤，卻不慎往山坡開，衝落山谷。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
面對中國嚴峻的軍事野心！賴清德：台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗
中共解放軍東部戰區於去年12月29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，賴清德總統今（1）日發表「2026新年談話」時提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
Suzuki純電休旅e Vitara開賣115萬起！同框Jimny「TOMICA 55週年聯名版」登台北車展
為期5天的2026台北新車大展登場，Taiwan Suzuki於展中正式亮相發表全新純電休旅e Vitara，其為品牌首款全球戰略電動車（BEV），憑藉獨特的產品定位、先進的電能四驅技術與強悍的SUV設計語彙，為台灣電動車市場注入全新的日系動能。全新Suzuki e Vitara提供2WD及AllGrip-e車型，售價分別為新台幣115萬元、123萬元。Zeek玩家誌 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
Lexus 制霸豪華車市場，28,628 台締造三連霸佳績！
2025年豪華車市場合計登錄102,101台，去年比僅88.4%，但和泰汽車總代理的Lexus品牌逆勢成長，以年度掛牌數28,628台、去年比100.4%的成果，再度衛冕台灣豪華車市場年度銷售冠軍，寫下三連霸的優異表現。2GameSome ・ 1 小時前 ・ 發起對話
共軍宣布圍台軍演結束 美軍委會主席喊話：支持國防預算
台北市 / 綜合報導 解放軍正義使命2025演習，東部戰區今（31）日下午6點宣布演習已圓滿完成。不過，才一天時間國軍就偵獲77架次共機擾台，雙方也曝光監視F16以及殲10的畫面。另外，解放軍東部戰區美國跨黨派國會議員也發文挺台，其中參議院軍事委員會主席韋克爾喊話，全力支持特別國防預算，別再浪費時間了。東部戰區微博，31日再公布近一分鐘影片，在正義使命2025演習中，出動不少軍武，其中一個畫面，鎖定的正是台灣的F-16戰機，放大來看，明顯的馬拉道圖騰，機號疑似6655，屬花蓮空軍第五聯隊，國軍也發布照片，F-16監控中共殲10型機。以31日國軍公布的，中共解放軍進入台海，周邊空域活動圖，在東北區域10架擾台，海峽中線以西偵獲40架，8架逾越中線，南部區域27架，以這架F-16花蓮出發，掛上副油箱，可以守護全空域。不只空中，國軍出動最強戰車，要對抗中國環台演習，但軍演看似沒有畫下句點，因為根據中國軍網，昨（30）日發布文章，內容提及，解放軍東部戰區，繼續組織相關兵力，持續展開，正義使命2025演習，還強調軍演，最重要特點之一就是斬首，主要針對，台獨分裂勢力頭目的，重要形象目標，進行了模擬打擊。國台辦發言人張唅，解放軍有關軍事行動，是對台獨分裂勢力，和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權，和領土完整的正義必要之舉。共軍大規模軍事演習，美國跨黨派國會議員接連發文挺台。聯邦眾議員史坦頓表示，若中國認為升高軍事演習，能嚇阻美國對台支持，顯然誤判美國決心，另外參議院軍事委員會，主席韋克爾，提到美國必須加速生產，交付對台軍售的武器，並喊話台灣盟友，必須放下黨派分歧，立刻全力支持賴總統提出的，特別國防預算，不能再浪費時間了。立委(國)賴士葆說：「國防1.25兆，我們從來就沒有說要擋，但是我們要求，麻煩賴清德總統，來國會做報告，他一直不願意來。」立委(民)鍾佳濱說：「特別條例排入議程交付審議，你們到底支不支持，不支持就是擋特別條例，就是擋軍購，就是破壞國家安全。」就在藍綠各有想法下，中國擾台也還在進行中。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
軍演剛結束！共軍空飄氣球再度飛越台灣本島 國防部嚴密監控
[Newtalk新聞] 中共日前結束對台環台軍演，國防部今（2）日公布最新共軍動態指出，自昨（1）日上午6時起至今（2）日上午6時止，國軍偵獲中共解放軍於台海周邊持續活動，其中包含共軍艦艇與空飄氣球，國軍均全程掌握並依規定嚴密監控應處。 根據國防部說明，昨日上午6時至今日上午6時期間，偵獲共軍海上兵力共計6艘軍艦，以及1艘公務船持續在台灣周邊海域活動；國軍即時運用任務機、艦艇及岸置飛彈系統進行全程監控與應處，整體態勢均在掌握中。 此外，國防部也同步公布中共空飄氣球活動情形。資料顯示，昨（1）日共偵獲2顆中共空飄氣球，分別於晚間6時40分與8時25分出現，位置分別在基隆西北方約93浬及台中西北方約92浬處，高度分別約3萬1千呎與2萬6千呎，隨後於晚間8時10分及10時05分消失。由於期間未偵獲共機活動，因此未提供航跡示意圖。 值得注意的是，中共於去年12月29日無預警宣布對台實施代號「正義使命－2025」的軍事演訓，演習期間一連持續三天，不僅出動多型兵力，更實施實彈射擊。 國防部當時證實，中共火箭軍實彈射擊的落點距離台灣本島創下歷來最近紀錄，引發高度關注。演訓結束後，中共並未停止相關軍事新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 6
影/咖啡界新秀跨年夜遭輾亡！肇事司機殯儀館痛哭下跪
高雄市昨（12/31）跨年夜發生一起死亡車禍，傍晚6時許前鎮區中華五路，一輛大貨車與機車發生碰撞，騎士遭輾過當場死亡。據傳死者為男大生還是咖啡冠軍，今早死者母親現身殯儀館一度崩潰痛哭，拒絕進入相驗室，而肇事駕駛也到場下跪道歉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1