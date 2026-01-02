韓國空軍T-50訓練機緊急著陸後翻覆 2飛官成功脫險無傷亡

韓國的T-50金鷹高級教練機。 圖 : 翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 韓國空軍所屬一架T-50金鷹式（Golden Eagle）高級教練機，在韓國時間今天（2日）下午2時30分，飛行訓練過程中突然亮起引擎警告燈，隨即進行緊急著陸。該機在光州空軍基地順利觸地後，於跑道滑行階段不幸翻覆，機上2名駕駛員均成功脫險，無人員傷亡。

根據空軍方面說明，這架T-50訓練機當時正執行例行飛行訓練，當引擎警告燈突然亮起後，駕駛員立即採取緊急應變措施，並成功在光州基地完成著陸。然而在跑道滑行過程中，飛機失去平衡而翻覆。目前機體損壞程度仍有待進一步評估。

韓國空軍已迅速成立事故對策本部，全力調查事故確切原因，包括引擎系統、飛行操作及天候等各項可能因素。軍方強調，將徹底查明事故成因，並採取必要改善措施，以防止類似事件再次發生。

T-50是由韓國與美國洛克希德·馬丁公司合作開發的高級教練/輕攻擊機，為韓國空軍主力訓練機種之一，此次事件幸未造成人員傷亡，軍方已對基地周邊實施管制，並持續進行後續處理作業。

