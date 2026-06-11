韓國網咖為何仍盛行？黃仁勳在這見Faker、大老闆，反觀台灣卻快倒光

黃仁勳前陣子訪韓四天，兩度直奔網咖，5 日第一站先到弘大的 T1 Base Camp，跟 Faker 一起在旗艦顯卡 RTX 5090 上簽名，當場抽給粉絲，7 日又跑去江南的網咖，跟 NCsoft 執行長金澤辰、Krafton 董事長張炳圭兩位遊戲公司老闆密談。相較台灣的網咖早就倒得差不多，韓國的網咖卻活到變成 AI 教父談生意的場地，為什麼韓國到現在網咖還盛行？差距可能在這點：韓國的遊戲公司，會給在網咖玩的人好處。

黃仁勳在網咖與 Faker 見面（圖源：T1 官方）

遊戲公司把好處綁進網咖，玩家數據連黃仁勳都想要

韓國網咖有一套台灣沒有的「網咖優惠」制度，其中每讓一台電腦跑一款遊戲，就要按時數付錢給遊戲公司，一小時大約 233 韓元，遊戲公司收了這筆錢，回頭就在遊戲裡給網咖玩家額外好處，像是在網咖玩《英雄聯盟》能多拿藍色結晶粉末、限定召喚師頭像，有些遊戲還會給經驗值、掉寶加成，或是把平常要付費的角色、內容開放免費玩。不少網咖排行榜前段的遊戲幾乎都有這種優惠，等於在家自己花電費、買遊戲的人，玩到的東西可能比花一小時一千韓元（約新台幣 20 元）上網咖的人還少，久而久之大家就習慣往網咖跑。

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對遊戲公司來說，網咖還是一個即時的人氣儀表板，以公開的 2026 年 6 月網咖即時榜單來說，《英雄聯盟》累積遊玩時數還是第一，其他還包含《天堂經典版》、《特戰英豪》、《絕地求生》、《鬥陣特攻2》等作品排名前五。黃仁勳 7 日跑去江南網咖找 NCsoft 跟 Krafton 老闆，看上的就是這些公司手上龐大的遊戲數據，他想拿去訓練 NVIDIA 的實體 AI 跟機器人，尤其 NCsoft 手上有《天堂》，Krafton 則是《絕地求生》的母公司，兩家累積的玩家行為數據相當可觀。

黃仁勳訪韓引起一陣年輕人「追星」旋風 (Photo by Kichul Shin/NurPhoto via Getty Images)

其實韓國網咖數也在掉，但營利卻成長？

雖然韓國網咖看起來還是不少年輕人會去，但整體的數量其實也在掉，只是掉得相對慢。根據韓國內容振興院的數據，韓國網咖在 2020 年還有約 1 萬 1871 間，2021 年跌破萬間剩 9870 間，2022 年 8485 間，2023 年再減到 7773 間，2026 年最新公布的資料顯示，2024 年店數仍在減少。不過這幾年他們調整了營業方向，90 台電腦以上的大型店比例增加，讓網咖整體營收反而逆勢成長，2023 年小幅增加約 6.5%，2024 年更大漲 12.8%。

而除了一般網咖之外，畢竟韓國是全球電競最熱的地方，因此連一些電競戰隊都有自己開店，黃仁勳跟 Faker、Oner、Doran、Peyz、Keria 見面的 T1 Base Camp 就是 T1 戰隊經營的主題網咖，其中弘大的旗艦店把高階設備、官方商店、選手簽名牆包在一起，粉絲可以玩遊戲、買隊服、拍照，比賽日還會辦觀賽派對。

除了 T1，Gen.G 也在東大門開了 GGX，規模看起來比 T1 還大，一樣有滿牆的選手簽名跟周邊店，連餐點都做成選手私心推薦的菜單，連做辛拉麵的農心集團旗下戰隊 NS 也有自己的網咖，還拿來辦線下比賽，這也是台灣電競環境比較沒辦法做到的部分。

至今仍不少韓國年輕人會去網咖 (Photo by Tom Jenkins/Getty Images)

台灣的網咖怎麼一路倒的？

台灣的網咖其實也風光過一段時期，經歷過《天堂》、《CS》、《暗黑破壞神2》那個年代的老玩家應該都知道，當時網咖開得滿街都是，全盛期落在 2000 年代初，2001 年全台估計就有 3700 到 4000 家，當時一台堪用電腦、網路費不便宜，網咖自然成了學生聚集地。不過 後來台北等地陸續祭出新法規，要求網咖離學校 200 公尺以上、不准設包廂、限制未滿 18 歲進入時段，光台北市就有近 8 成不符規定，後來人人開始家裡有寬頻、自己組電腦越來越便宜，網咖長年又被貼上煙味重、龍蛇雜處的標籤，客人陸續不上門，也讓網咖開始經營不下去，倒得倒，收得收。

對照財政部的數字，台灣在 2008 年還有 1127 家，2013 年跌破千家，到 2023 年 2 月只剩 297 家，從早期高峰一路砍到剩零頭，跟韓國還有 7000 多間相比差很多。撐下來的多半轉型成高規電競館，像台北松山的麗華行電競旗艦館，掛上 NVIDIA 白金級認證、擺滿整排 RTX 5080、5070，主打 24 小時、包廂、餐飲跟過夜住宿，被網友戲稱是「被網咖耽誤的餐廳」。

韓國則因整個產業鏈相連：遊戲公司給優惠、戰隊自己開店，就連官方觀光都可能把網咖參觀包進部分旅遊行程內，也讓韓國的網咖有辦法持續生存下去。