韓國網紅來台！因1事「想撕掉韓國護照」：不想回令人窒息的籠子

娛樂中心／張尚辰報導

秀鎬非常喜歡台灣，已經多次來台灣旅遊。（圖／翻攝自秀鎬IG）

韓國網紅「秀鎬 수호」經常到台灣旅遊，也時常在個人社群平台分享自己的生活日常以及韓國當地的習俗及特色。昨（4）日，他發文表示，自從來過台灣之後，有一種想要將護照撕掉的衝動，因為在台灣，他可以不用在乎他人的眼光，毫無顧忌地做自己，貼文發出後，引發網友熱烈討論。

秀鎬昨日在Threads上發文，「我是韓國人，來過台灣後，我有個衝動想要撕掉護照」，秀鎬說明，在韓國如果到了25歲還沒有穩定的工作，是失敗；30歲還沒有資產是失敗；40歲還沒結婚也會被認為是失敗的象徵，「我們活在別人的目光和嘴巴裡面」。

秀鎬表示，他在台灣可以不顧及別人眼光，輕鬆地做自己。（圖／翻攝自秀鎬IG）

但是在台灣不一樣，秀鎬接著說，在台灣大家都可以不在乎別人眼光，盡情地做自己，包括穿著拖鞋逛百貨公司、跟同性伴侶牽手等，「台灣有著不用隨時都在乎別人眼光的空氣」所以他想撕掉護照，因為不想再回去那個令人窒息的牢籠，秀鎬真心地說，「謝謝台灣收留我這個逃跑的韓國人」。

貼文發出後，吸引104.8萬次瀏覽、6.5萬人按讚，不少台灣網友紛紛留言，「謝謝你喜歡台灣，台灣確實是很適合生活的國家，但是韓國也有自己的優點」、「在台灣只要不麻煩別人，就算你到了五十歲還沒結婚也沒車、沒房、沒資產，大家反而會說你很灑脫很聰明」、「自己的人生自己過得開心就好，只要沒有傷害別人，想怎麼過就怎麼過」、「台灣歡迎你，但不管在哪裡，你都可以成為自己想要的樣子」。

