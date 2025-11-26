韓國網紅神還原「兩岸遊客差別」！網笑喊太真實：簡體那段有夠狠

生活中心／李紹宏報導

日本首相高市早苗一句「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，並以呼籲中國國民別去日本，因此許多人改到南韓旅遊。然而，這讓韓國人不是很開心，認為中國遊客普遍水準不佳；同時讓人好奇，韓國人到底會不會辨別台灣人？對此，韓國網紅赫赫（혁혁）透過影片對比兩岸旅客特徵，網友看到後相當驚訝，笑喊「簡體字那段太狠了」！

南韓網紅赫赫認為，台灣人相當有禮貌，而且講話柔和。（圖／翻攝自IG @zzai_he）

網紅赫赫在社群媒體IG上分享影片，片中扮演韓國免稅店專員；台灣人會用韓文打招呼，在手機上會貼心地將想要的產品翻譯成韓文。相比之下，「不是台灣人」的話看到店員後便破口大喊「這有貨嗎」，店員要回答時，對方直接插嘴再問其他產品，讓店員無法招架，也較為沒禮貌。

影片一出，讓網友笑翻了，直呼赫赫實在演得有夠精闢，、「兩種中文腔調都學得好像，超棒的」、「完全是這樣！！！！我去濟州島遇到第二種人一直對店員說中文，但店員明顯聽不懂了，還是繼續說！！！！好厲害我真的很佩服」，也有網友呼籲赫赫，「建議你放個維尼護身」。

對比之下，「非台灣人」講話則相當不客氣。有趣的是，網紅赫赫以「簡體字」暗喻，其實指的似乎是中國人。（圖／翻攝自IG @zzai_he）

此外，更有人發現一關鍵，在描述不是台灣人的時候，寫的是簡體字，「有人發現字母從繁體變簡體嗎哈哈哈，好喜歡這種隱喻，不得罪人」。

最後，赫赫也在留言區溫馨提醒前往韓國旅遊的旅客，遇到當地人要先簡單問候並放慢語速，其次是善用手機即時翻譯工具，並搭配肢體語言輔助溝通。

