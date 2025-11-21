韓國網紅「金針菇」領普發1萬 貼錢宣傳台灣

（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）在台發展多年的韓籍YouTuber「金針菇」近日拿到永久居留證，並領到普發1萬元，她今天驚喜發文表示，利用這筆錢加上自己補貼，在韓國首爾街頭投放自己拍攝的台灣宣傳MV。

在YouTube上擁有135萬追蹤的金針菇，日前拍影片分享自己終於拿到台灣永久居留證的消息，還公開了「獻給台灣的第一首歌」Taipei Love作為自己來台10年的紀念，影片中走遍台北101、台北藝術中心、棒球場等地及大街小巷。

金針菇今天在Instagram上傳影片，透露自己因為拿到台灣的永居權，可以領到政府普發的新台幣1萬元現金，她決定用這筆經費做更有意義的事，就是到韓國買廣告欄位，投放她的MV片段，希望藉此宣傳台灣，為了完成計畫，她還自掏腰包補貼。

金針菇在影片中表示，她選擇了外國人最多的梨泰院、明洞兩個點投放廣告，希望可以讓路過的行人「因為這一眼、對台灣產生多一點好奇」，進而去了解台灣。從今天起至23日都可以看到她精心準備的廣告影片。

影片上傳後9小時，已得到近16萬點讚，許多網友紛紛留言稱讚與道謝，直呼「金針菇真的有資格拿到台灣永久居留證」、「台灣有你真好」、「謝謝你愛台灣」。（編輯：唐聲揚）1141121