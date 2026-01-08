韓國緊急戒嚴餘波 國軍防諜司令部將走入歷史

（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）過去曾多次因政治性爭議重組、改名的韓國國軍防諜司令部，在2024年底的緊急戒嚴事件中也扮演核心角色，再次引發爭議，預計將在今年內正式解散，走入歷史。

韓聯社報導，「民官軍合同特別諮詢委員會防諜．保安職能重組分科委員會」今天表示，已正式向國防部長安圭伯提出解散防諜司令部的建議方案。國防部表示，將根據方案，爭取在今年內分階段進行。

根據委員會提出的方案，防諜司令部的國安偵查職能將移交國防部旗下的調查本部，防諜情報及保安監察職能將移交直屬國防部的國防安全情報院（名稱暫定）及中央保安監察團（名稱暫定），調查人士情報及動向等職能則將被廢除。

前韓國總統尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴，據調查，當時防諜司令部向國會及中央選舉管理委員會大樓派遣部隊，甚至成立專門拘留政治人士的工作組。

總統李在明在去年6月大選時曾承諾改革軍方情報機關（防諜司令部），負責李在明政府交接工作的國政企劃委員會則在同年8月提出解散防諜司令部，並將相關職能分交其他單位。

據報導，這並非防諜司令部第一次捲入政治爭議。防諜司令部的前身是成立於1950年的特殊部隊，之後分為陸、海、空軍保安部隊，最終在1977年10月合併，名為國軍保安司令部，曾在1980年軍政府奪權時發揮幕後作用，在軍政府統治時期享有絕對權力，甚至在軍隊外都有相當影響力。

1990年10月，國軍保安司令部被揭發監視平民的行為，隔年1月首次更名為「國軍機務司令部」。當時曝光的監視對象名單涵蓋政治、勞工、宗教、在野等領域的1303人，包括日後成為總統的金泳三、金大中、盧武鉉、文在寅等4人。

報導指出，但在這次改名重組中，司令部的權力及職能皆未受影響，仍占有舉足輕重的核心權力地位。在2014年世越號事件發生後，國軍機務司令部被爆出對受難者家屬進行調查分類的事件，並在2017年前總統朴槿惠遭受彈劾審判時，準備了在彈劾宣布時預計宣布的戒嚴計畫。

文在寅政府上任後，在2018年9月將國軍機務司令部再次重組為「軍事安保支援司令部」，大幅削減人事，並嚴格禁止介入政治及監視平民，象徵動物也從老虎變成黑鳶，表達從過度的諜報搜集，回歸原本的安保支援角色，但其實職能仍與軍事機務司令部類似。

2022年尹錫悅政府上任後，將軍事安保支援司令部改為目前的「國軍防諜司令部」，象徵物也改回老虎，雖然被批評會聯想起過去的「防諜部隊」，實際上反而較先前削弱了防諜能力。

韓聯社報導，在防諜司令部深度參與2024年的緊急戒嚴事件後，新上任的李在明政府就持續暗示將解散防諜司令部，在相關方案逐步推進後，防諜司令部可能在今年底前，時隔49年徹底走入歷史。（編輯：田瑞華）1150108