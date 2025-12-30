韓國總統李在明將訪華 再會習近平

（德國之聲中文網）韓國總統府青瓦台周二（12月30日）表示，韓國總統李在明將於1月4日至7日對中國進行國事訪問，並與中國國家主席習近平會晤。此行旨在助力兩國關系緩和的勢頭。

這是李在明自今年6月就任總統以來首次訪華。總統發言人在新聞發布會上表示，李在明將與習近平討論一系列計劃，以期在供應鏈和地區地緣政治問題等領域取得具體成果。

中國外交部周二也證實了此次訪問計劃。中國外交部發言人林劍在周二（12月30日）的例行記者會上談到韓國總統訪華時表示，中韓互為重要近鄰和合作伙伴，期待在兩國元首戰略引領下，此訪為推動中韓戰略合作伙伴關系進一步向前發展發揮積極作用。首爾欲借助核動力潛艇抵御平壤威脅

今年11月，習近平出席了在韓國舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並與李在明會晤。韓國總統府表示，在中韓首腦會晤期間，李在明曾尋求習近平的幫助，以期恢復與朝鮮的對話。平壤一直拒絕與首爾進行對話。

中國是韓國最大的貿易伙伴。李在明此前曾表示，首爾將北京視為穩定供應鏈的關鍵力量。韓國一直對中國對稀土的管控感到擔憂，稀土對韓國從電動汽車到石化產品等主要產業至關重要。

習近平贈送李在明兩部小米手機 笑問“檢查一下有沒有後門”

首爾在美中之間尋找平衡

李在明訪華期間還將訪問中國商業中心上海，並出席相關活動，以促進初創企業領域的合作。

美國是韓國的軍事盟友，但首爾依賴與中國的貿易，對中國貿易約佔韓國整體貿易額的20%。

首爾智庫世宗研究所副所長鄭成長（Jeong Seong-chang）對路透社表示：“李在明政府正試圖在維持美韓同盟和發展中韓關系之間找到新的平衡點，”他分析說，“他不能忽視與中國的經濟關系。我預計雙方可能會在人工智能等技術領域達成某種合作協議。”

兩國之間的摩擦點之一是：2017年美國的薩德導彈防御系統在韓國部署後，北京實際上下達了“限韓令”，大幅限制包括流行音樂（K-pop）在內的韓國文化產品在中國傳播以及民間的演藝和影視合作。

韓國一位資深安全顧問此前表示，在李在明與習近平的上一次會晤中，雙方同意繼續在工作層面就此問題進行溝通，因為他們都認同文化交流的必要性。

