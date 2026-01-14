韓國總統李在明訪問中國之相關意涵

如同李在明所說的「今年是韓中關係復原的元年」，韓中兩國可能從今年開始陸續召開政府級會談。（擷取李在明Ｘ）





韓國總統李在明於2025年1月4至7日訪問中國，先後會見了國家主席習近平、國務總理李強、人大常務委員長趙樂際、上海市委書記陳吉寧等人。除此之外，包含了韓中商業論壇在內，此次韓中雙邊高層共簽署了15項諒解備忘錄（MOU，Memorandum of Understanding），韓國與中國將在經濟貿易、文化交流等領域將會有更進一步的交流，並且將重啟中斷7年的商務部長級對話。這是自2017年韓國總統文在寅訪問中國之後，韓中再次實現高層互訪。





韓國是以「全面復原韓中關係」為當前優先目標





根據韓國青瓦臺的對外公開資訊，這次李在明的訪中行程是以「全面復原」為主要目標，全面恢復中斷已久的韓中高層互訪與熱線。除此之外，韓國總統李在明也在較為敏感的台海問題方面，再次重申「尊重一中」，這也代表韓國在台海問題方面，將重新回歸到文在寅時期的戰略模糊路線，維持既有一貫的中立立場。由於中國是今年APEC的主辦國，韓國試以這樣的機會，透過良性互動和營造共同合作前景的契機，宣達「近鄰友好」的正面願景。







這次韓中峰會並沒有聯合聲明，但是在韓中高層在韓中商務論壇和韓中峰會先後簽訂了15項諒解備忘錄，相關內容如下所列：

作者製表。

除此之外，韓中企業之間也簽署了9項合作諒解備忘錄，涵蓋了食品、自動駕駛共同開發，韓流、遊戲、物流、農業技術等領域，基本上韓中主要大型企業皆有參與。簡而言之，此次李在明的訪中行程是以恢復雙邊民生經濟合作為主要目的，以韓國立場而言，未來將著重在核心礦物供應鏈、AI、醫療、氣候變化、創投等產業領域，讓兩國關係邁向正常化的同時，也讓韓國民眾與企業能夠直接受惠。







從正面意義來看，韓中政府高層對話管道已經全面修復，後續或將有機會針對較為敏感的議題進行對話，雖然已無法再次回歸到1992~2016年之間的關係蜜月期，但這次的「全面復原」，亦可讓韓中的緊張局勢暫時緩解，減少偶發衝突機率。而李在明政府先後與周邊國家促進關係正常化，減少衝突，緩和緊張關係的部分，也使其在國內的支持度有明顯的上升。但是韓國國內民眾對於中國的觀感仍有待改善，這部分將會是長期的重大課題。





韓中未來或將針對周邊議題進行協商





不過這次的韓中峰會除了上述提到諒解備忘錄簽署內容之外，兩國並未發表任何具體的共同聲明文件。但是至少可以確定的是，如同李在明所說的「今年是韓中關係復原的元年」，韓中兩國可能從今年開始陸續召開政府級會談，例如涉及黃海爭議的「韓中海域劃界談判工作」目前已開始進行，未來可望從原有的局（司）長級提升至次長的層級。而中國也首次對韓國允諾將會搬遷部分海上設施，但仍無具體時間表。以韓國立場而言，韓國急欲盡快在海上劃界談判當中，提出更為精準的海上分界線，但此部分可能會與中國在經濟海域劃分的立場相牴觸，若參照中國在南中國海與周邊國家的爭議，黃海爭議這部分的談判可能將會需要相當長的時間進行。







至於韓國核潛艦、韓半島非核化等議題，韓中雙邊明顯仍然沒有具體共識，這部分可能也將會是未來韓國對中政策的重點。而重啟南北韓對話的部分，韓國可能會藉由擴大中國在南北韓之間仲裁角色，在已完全中斷的南北關係當中，尋找新的突破點。





對周邊局勢後續影響評估





韓國此次成功修復「薩德反飛彈系統事件」之後的韓中關係，再次擴大民間經貿交流，雙邊或將進入新的「互惠合作關係」，這也充分的反映出李在明的「務實外交」思維，也就是謹慎面對爭議，以「雙贏互利為前提」高度充分合作。今年11月18至19日預定在中國深圳舉辦的APEC會議，可望有機會再次舉行韓中峰會，雙方或將就此次韓中峰會的內容進行實質討論，以落實諒解備忘錄的內容。







然而，中國也在這段期間對周邊國家暗示或傳達台海問題的「紅線」，包含了在2025年12月29日，也就是李在明訪中之前的「正義使命-2025」圍台軍演、中國外交部長王毅希望韓方可以「採取正確立場，維護國際正義」的談話，以及李在明訪中即將結束之際，中國突對日本實施的經濟制裁。在訪中結束之後，中國駐韓大使戴兵也透過韓國媒體再次對韓國重申習近平曾提過的「應當堅定站在歷史正確一邊」，中國明顯試圖透過各種方式影響韓國的對日政策，或以此牽制韓日關係。







而韓國也確實巧妙避開了上述敏感議題，試圖在中日之間建立等距關係，不介入周邊鄰國之間的紛爭，這也同樣反映在後續的韓日峰會內容當中。雖看似延續了文在寅政府的外交路線，但與過去不同的地方在於，文在寅政府是「消極的戰略模糊」，而李在明政府則是「積極的戰略模糊」，雖然依舊堅持「韓半島非核化」，李在明政府似乎是以「和而不同，互惠雙贏」為主軸，這是與過去最主要的不同之處。然而，就中長期發展來看，這樣如同走鋼索的避險策略卻可能會因為美中、韓美或韓美日關係變化而逐漸受到侷限。







而這次李在明訪中，實際上可能也符合中國所期待的目標，對台灣而言，研判影響仍相當有限，台韓或將依舊維持在既有的「政冷經熱」關係，短期之內可能也將難有具體突破，這也將會是台韓關係未來的挑戰。

※作者為國防安全研究院國家安全研究所助理研究員。本文授權轉載，原文出處。

（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）