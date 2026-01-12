韓國總統李在明：不在中日之間選邊站

（德國之聲中文網）結束對中國進行4天的訪問後，韓國總統李在明本周二前往日本奈良會晤高市早苗首相，開啟為期兩天的日本之行。奈良也是高市的家鄉。有分析人士預計，高市早苗將強調美日韓三方關系穩定的重要意義。

目前，北京和東京之間的關系因高市早苗去年11月間“台灣有事就是日本有事”之說而陷入緊張。李在明則希望平衡與中國和日本的雙邊關系，他認為，這樣有助於在人工智能等領域達成合作。李在明總統表示，中日沖突不利於地區和平，但首爾不會介入這場爭端。

習近平會李在明：應當堅定站在歷史正確一邊

在接受日本廣播協會（NHK）采訪時，李在明表示：“很明顯，中國國家主席習近平對日本在台灣問題上的表態持非常負面的看法。” “我認為這是中日之間的事，我們不應該深入介入或干涉。”

鑑於與中國的緊張關系，日本可能會尋求加強與韓國的外交紐帶，韓國外國語大學日本問題專家Lee Chang-min表示，“不僅日本與中國的關系惡化了，美國在台灣問題上也與日本保持了一定距離。”李在明的一名安全顧問上周五表示，日韓領導人將會觸及日中關系問題，但分析均認為，首爾不太可能選邊站。

日韓關系仍然受到歷史上日本對朝鮮半島殖民統治的影響，二戰期間，日本強迫韓國女性作為慰安婦為日軍服務。不過，分析人士指出，歷史遺留的問題目前不再是兩國關系的重點，雖然韓國國內仍有很多人希望這些問題繼續得到重視。

李在明表示，韓國多年來禁止進口日本福島地區的海產品，此次峰會期間將討論這個議題。他說，由於韓國民眾對日本缺乏信任，短期內解決這個問題將面臨挑戰。

（路透社）

作者: 德正