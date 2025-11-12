韓國總統涉入弊案被迫不上訴 朝要懲罰檢察官、野要彈劾李在明

韓國總統李在明 圖：翻攝自李在明的X

[Newtalk新聞] 韓國總統李在明涉入的大庄洞開發弊案上個月底一審判決後，檢方高層命令偵辦小組放棄上訴。該國朝野雙方為此爭辯不休。執政的共同民主黨想要懲罰追訴本案的檢察官，而在野的國民力量黨則聲稱「幕後主使是李在明總統」，主張透過國家調查和特別檢察官對總統進行彈劾。

李在明當年任職京畿道城南市長時，曾推動盆唐區大庄洞開發案。本案後來被踢爆疑向特定企業輸送利益，在上屆總統大選時遭到嚴厲檢視。10月31日一審判決後，負責偵辦的檢察官迫於上級壓力，沒有在11月7日午夜的最後期限上訴。本案檢察官小組8日上午對外發出聲明，指稱上訴資料都已準備完畢，但上級卻在上訴前一晚接近午夜時要求他們「不得上訴」。

廣告 廣告

《朝鮮日報》英文版（The Chosun Daily）報導，韓國執政黨和在野黨昨（11）日為此爭論不休。應在野黨要求召開的國會立法司法委員會全體會議僅進行了40分鐘便草草結束，由於包括法務部長、代理檢察長、法務副部長官、最高檢察廳反腐敗調查部部長以及首爾中央地方檢察廳廳長在內的關鍵證人缺席，會議淪為一場「鬧劇」。

執政的共同民主黨黨魁鄭清來當天在臉書上發文稱：「捏造罪名、集體違抗命令的檢察官必須受到嚴厲懲罰，例如國家調查。」該黨黨團會議黨鞭金炳基也對記者表示：「所有違抗命令的檢察官都必須受到嚴厲懲罰。我們絕不會就此罷休。他們以為民主黨政府是容易對付的靶子嗎？」共同民主黨將此事描述為「違抗命令的檢察官發動的叛亂政變」，並聲稱「大庄洞案的起訴本身就是錯誤的」。

民主黨議員朴均澤就大庄洞案表示：「檢方應該反思捏造罪名，而不是一味上訴。」議員金基杓則說：「對取消對暴亂頭目的逮捕以及金建熙奢侈品包醜聞不予起訴的決定保持沉默，如今卻大肆炒作，這表明一些政治檢察官正在成為一股政治力量。」

反對黨則認為總統府也牽涉其中。當天，國民力量黨在首爾瑞草洞最高檢察廳和京畿道果川市法務部舉行了抗議集會。張東赫議員在活動上表示：「這一切都是李在明造成的。」他強調：「必須透過國家調查和特別檢察官對李在明進行彈劾。」他還補充說：「法院必須立即恢復對李在明的審判。」「拯救韓國免於陷入混亂的唯一方法就是罷免李在明的總統職務。」

廣告 廣告

國民力量黨議員趙培碩（Jo Bae-suk）表示：「有人懷疑涉案高層是法務部長，甚至總統。」同黨議員宋錫俊則補充道：「這是一起精心策劃的犯罪，民眾都知道，現任總統、前城南市長是核心領導層。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

南韓特別檢察官再起訴前總統尹錫悅 涉濫權與通敵罪名

被賴清德點名站出來！韓國瑜貼影片：主人不要鞭打我，我會加快步伐