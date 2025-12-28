韓國美妝傳奇網紅多多亞驚傳過世！消息震驚亞洲 國際社群熱議追憶

記者林宜君／台北報導

經紀公司LEFERI（레페리）證實多多亞過世，並表示基於家屬意願，請外界避免臆測與揣測性報導，讓她能被安靜追思。（圖／翻攝自다또아Daddoa YT）

韓國第一代美妝網紅「多多亞 daddoa」（다또아）驚傳離世，享年29歲。她自11歲起便投入美妝創作，曾在Cyworld平台創下千萬瀏覽量，掀起早期韓國網路美妝風潮，並於 2014 年開設個人頻道後迅速累積人氣，短短一年便與大陸影音平台優酷簽下獨家合約，並獲微博評選為最佳美妝創作者，在亞洲擁有廣大粉絲。

韓國第一代美妝網紅「多多亞 daddoa」（다또아）驚傳離世，享年29歲。（圖／翻攝自IG）

經紀公司LEFERI（레페리）證實多多亞過世，並表示基於家屬意願，請外界避免臆測與揣測性報導，讓她能被安靜追思。LEFERI議長崔仁錫（音譯）也表示：「多多亞不只是第一代YouTuber，更是最早向世界證明韓國美妝具備全球影響力的人。」多多亞生前曾獲國際時尚與美妝媒體「WWD」評選為「社群美妝媒體之星」，並被全球彩妝品牌M.A.C指名為「全球美妝英雄」。在2016年事業高峰期，她整合韓國、中國及東南亞頻道訂閱數突破270萬，人氣居高不下。即使後來暫別螢光幕，多多亞的韓國YouTube頻道仍突破100萬訂閱。

多多亞的韓國YouTube頻道仍突破100萬訂閱。（圖／翻攝自다또아Daddoa YT）

多多亞曾表示，由於高中時期就投入創作，長年幾乎沒有休息，因此在近四年選擇暫別螢光幕，專心完成延宕的學業。近期她才分享準備升讀研究所的喜訊，沒想到成為最後近況，讓粉絲無限唏噓。值得一提的是，同樣活躍於社群的台灣藝人炎亞綸，近期也多次在社群平台關心青年創作者與線上社群互動，提醒粉絲「創作之餘更要照顧自己」，他的貼文與多多亞生前精神有相似共鳴，粉絲紛紛留言表達哀悼與支持。

