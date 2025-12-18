韓國美白霜「重金屬汞超標1.6萬倍」 食藥署證實：廠商是累犯！

皮膚科醫師邱品齊在臉書貼出一份公文，內容為民眾陳情琇莉有限公司輸入「화이트 스킨 크림」美白乳霜含有汞。邱品齊在臉書寫道「已經被兩次發現輸入的產品含有汞，這真的需要注意了。」食藥署也證實，該產品確實檢出汞含量高達16500ppm，已啟動第一級化粧品回收，需在1個月內完成。

「화이트 스킨 크림」美白乳霜含有汞，且超標1萬6千倍，業者必須在明年1月4日前完成不合格產品下架回收。 （示意圖／Pixabay）

彰化縣衛生局針對琇莉有限公司輸入的韓國「화이트 스킨 크림」（美白乳霜）檢出汞含量高達16500ppm，已於12月4日啟動第一級化粧品回收，並加重裁罰3萬元。該公司過去曾販售含汞化粧品遭罰，此次屬於累犯。

廣告 廣告

食藥署醫粧組副組長陳映樺說明，業者必須在明年1月4日前完成不合格產品下架回收，若屆期未完成，可依照《化粧品衛生安全管理法》處1萬元以上100萬元以下罰鍰。根據該法規定，化粧品不得含有汞成分，以定量極限1ppm為法規標準，而此次查獲產品的汞含量已超標1萬6千倍。

陳映樺表示，琇莉有限公司在民國110年也曾販賣含汞化粧品，當時已遭彰化縣衛生局裁罰2萬元，並回收銷毀108盒違規產品。這次再度被檢出輸入含汞產品，地方衛生局考量其累犯情節，因此加重裁罰至3萬元。

延伸閱讀

中職/台鋼投打如「虎」添翼！ 林仲秋任春訓客座教練

皮膚爛不停是「免疫力崩盤」警訊！醫曝關鍵在腸道健康

追蹤10年！中斷運動30天 84%的人從此回不來