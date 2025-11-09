韓國老翁跟家人來台旅遊 入住北投溫泉飯店泡湯竟暴斃

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬韓國籍C姓老翁，近日跟3名家人一起來台旅遊，期間入住台北市北投區1家溫泉會館。昨晚C姓老翁在房內湯屋泡湯時，許久沒有動靜，女兒察覺不對，開門查看，赫見C姓老翁倒臥浴池內；儘管救護人員火速到場救援，但C姓老翁已經明顯死亡。

警方調查，71歲C姓老翁近日跟妻子、女兒和孫子一起來台旅遊，期間入住台北市北投區光明路上1家溫泉會館，4人都住在同一房。昨天晚上，C姓老翁在房內的湯屋泡湯時，遲遲沒有動靜，女兒呼喚也沒有回應，開門查看，卻發現他倒臥浴池內動也不動，嚇得報警。

救護人員趕到現場，C姓老翁已經明顯死亡。轄區警方初步勘驗，沒有發現外力、打鬥跡象，排除他殺嫌疑。

警方說，經詢問家屬，發現C姓老翁患有慢性病，不排除他暴斃跟疾病有關，但為求慎重，後續仍將進行司法相驗來釐清死因。

