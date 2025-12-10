韓國聖水洞最強名店STAND OIL插旗台北中山站 邵雨薇也揹這款「爆款小廢包」太韓了

（圖／品牌提供）

韓國近年最火紅、被譽為「韓妞日常包天花板」的話題包款品牌 STAND OIL，正式插旗台北中山！此次首間街邊旗艦店以「首爾聖水本店直搬空間」為概念，把韓國原裝陳列、柔霧色調質感、旋轉包包架與乾淨極簡的韓系氛圍完整還原，甚至更進化加入大型愛心打卡點，讓人一踏入就彷彿瞬間抵達韓國當地，完成台灣女孩心中「直飛聖水洞」的夢。

（圖／品牌提供）

去年快閃店現身台灣便掀起排隊熱潮，今年正式插旗中山區，不僅象徵品牌展店版圖的全新里程碑，也讓 STAND OIL 在台的粉絲終於能一次看見完整包款宇宙。

（圖／品牌提供）

邵雨薇亮相開幕！揹上 Mushy Bag Mini 演繹清新系韓妞日常

昨日（12/9）盛大開幕，STAND OIL 特別邀請氣質女神 邵雨薇 現身站台。她以柔霧色調的冬季極簡穿搭亮相，肩揹本季超話題款 Mushy Bag Mini，圓潤弧度與輕盈線條讓整體造型格外柔軟、自然又不費力，完美體現品牌追求的「韓系日常、輕盈卻富細節」設計語言。

（圖／品牌提供）

邵雨薇也分享 STAND OIL 的魅力：「我很喜歡它那種一揹上就馬上合拍、不需要多想的時髦感，很容易就能搭出風格。」不做作、不用刻意，就是 STAND OIL 為何能風靡韓國、深受明星喜愛的原因。

全球首發！台灣限定 Ringo Bag Mini 升級吸睛焦點

這次台灣旗艦店開幕，STAND OIL 更帶來粉絲最期待的重量級驚喜，就是全球首發、台灣限定的 Ringo Bag Mini！圓潤療癒的尺寸與清爽柔霧色調相當討喜，預期將迅速成為韓系 IT BAG。

台灣首發：ringo bag mini black（圖／品牌提供）

除了首發限定，店內同步上架韓國零時差新品以及多款明星愛用包型，包括：柔霧感色系的奶油、燕麥、霧裸等韓系代表色，通勤、約會、日常百搭尺寸一次到位，粉絲形容：「完全是把 STAND OIL 的靈魂整個搬來台灣！」毫不誇張。​

（圖／品牌提供）

中山旗艦店限定活動太誘人！最高折扣＋贈品＋抽獎一次全開放

為慶祝首店開幕，STAND OIL 更推出連韓國都沒有的超強限定活動，自 12 月 10 日起至 12 月 25 日，儀式感滿分、超級好逛：

LINE 好友獨享優惠

加入官方 LINE 好友即可享 5% Off，若一次入手兩款包包，更能再折 520 元，完全默默推你「買一揹二」。

包款加贈獨家限量小物

購買 Breezy Bag ➜ 贈 Memory Fluffy 鑰匙圈

購買 Mushy Bag ➜ 贈 Mushy Pods 鑰匙圈

不只實用，也是今年最可愛的包中小配件！​

（圖／品牌提供）

滿額贈品牌飲品與 2026 月曆

12/10–12/17 限定：

消費滿 3,200 元 ➜ 贈品牌飲品一杯

消費滿 4,500 元 ➜ 贈 2026 品牌月曆

最受期待！Decorate My Bag 客製化抽獎活動

追蹤官方 IG 即可參加超韓系的客製化互動：在現場利用品牌提供的明信片與貼紙裝飾自己的專屬包款 → 填寫背面地址 → 完成後即可參加抽獎。

活動結束後品牌將抽出幸運粉絲，直接把你親手裝飾的那顆包寄到家！這儀式感與驚喜度完全媲美飛到韓國體驗品牌手作課程。

