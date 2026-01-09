韓國股市狂漲他卻賠爆！T1 Oner自曝炒股慘跌「80%、83%」苦笑認賠

台股近期站上 3 萬點大關，韓國股市也從去年起開始狂漲，不過對於《英雄聯盟》T1 打野 Oner 來說，股票卻是一個「慘痛經驗」，因為自己買的兩個股票分別竟然大跌了 80% 與 83%，讓他苦笑表示：「我現在看都不看它了」。

Oner 還是乖乖打好遊戲吧嗚嗚（圖源：LCK）

Oner 近期在自己的直播中聊天時透露，自己買的股票表現不是很好，有一檔跌幅高達 80%，而更震驚的是，其中有另外一支更是慘跌 83%，甚至差點就要退市了，Oner 苦笑說：「我現在看都不看它了」、「人生就是這樣啊各位」。

有網友透露，其實之前有其他《英雄聯盟》選手，包含麻辣香鍋（Mlxg）、Crown 等人都因為炒股把自己身價炒崩了。也有人笑他：「韓國股市天天創新高，能虧這麼多也是很會選了」。更有人曬出蒙多在遊戲中的畫面，完美詮釋了 Oner 看著自己股票大跌的模樣：「真的一模一樣」。