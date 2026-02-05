韓國肥皂作家控台灣涉抄襲 許淑華籲智財局、消保單位啟動調查 5

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

韓國肥皂創作家「利向」指控，台灣出版書籍《韓式情境皂：定格風景一瞬的製皂美學》涉嫌大量抄襲其原創教材內容一事。台北市議員許淑華今（5）日表示，有接到民眾投訴，希望是否能幫忙原創韓國作家，該案已不僅是單一創作糾紛，而是可能同時涉及著作權侵害、商業不當利用及消費者權益受損等多重法律問題，相關主管機關應審慎面對。

利向於社群發表文章以「請幫助我」、「我的原創作品在台灣遭瓢竊」列出相關證據。他表示，該書不僅收錄了其研發的 SSDA 教材核心設計，連同課程結構、製作流程說明及視覺表現方式均高度雷同。

利向指出，當事人自稱原創，卻在出版過程中從未聯繫原作者或所屬協會取得授權，甚至未曾公開宣傳該書，直到受台灣學生檢舉才東窗事發。

許淑華指出，若指控內容屬實，包含未經授權重製教材核心設計、課程架構與流程說明，並集結出版甚至延伸為收費課程，已明確落入《著作權法》規範範圍，恐涉及重製權、改作權及公開傳輸權之侵害，「尤其是教材型創作，本身就具有高度原創性與經濟價值，不能因為形式改寫或跨語言就規避責任」。

許淑華呼籲，經濟部智慧財產局應主動釐清是否構成實質侵權，消保單位也應評估是否啟動行政調查，協助受影響學員保障權益，「台灣長期鼓勵文化創意與手作產業，更應建立明確的尊重原創與誠信教學底線，否則最終傷害的是整個創作環境的信任基礎」。

台北市政府簡任消保官葉家豪受訪指出，企業經營者對於所提供的商品或服務，依法應向消費者揭露充分且正確的資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔情形。

葉家豪認為，企業經營者應確保其廣告內容的真實性，且對消費者所負之義務，不得低於廣告所呈現內容，並於契約成立後確實履行。若業者以「原創」作為行銷重點，卻與實際內容不符，恐影響消費者的交易判斷。

葉家豪指出，外國人之著作如符合我國《著作權法》第4條規定，即受我國著作權法保障，原著作權人可依法向侵害者請求損害賠償。他說，另若業者廣告內容涉及虛偽不實或引人錯誤，且足以影響消費者交易決定，已可能構成違反《公平交易法》，消費者或權利人可向公平交易委員會提出檢舉，若後續因此事件衍生消費爭議，消費者可依相關規定，向各縣市政府提出消費申訴，以維護自身權益。

被指控的張姓作家也在社群聲明表示，書中作品均為親自製作與撰寫，並對引發紛擾致歉，目前該書籍已由出版社主動下架停售。他指出，出版該書的初衷是為了整理多年來的教學與實踐經驗，書中收錄的作品皆由其親手製作、拍攝與撰稿。

對於外界指稱部分作品與知名創作者「利向老師」風格雷同，張姓作家坦言，在手工皂的學習過程中，利向老師的作品確實給予許多啟發，他也長期關注並對其懷抱敬意。

面對抄襲指控，張姓作家說明，書中內容是經過他個人消化、反覆練習後，依據自身理解重新詮釋的成果。他認為，關於「風格或技法相似」是否構成抄襲，在創作界限上或許各界有不同解讀，但嚴正聲明，絕無「直接複製貼上」或「惡意竊取」他人成果的意圖。

張姓作家表示，出版社目前已將書籍從各大通路下架，由於相關行政程序仍需作業時間，後續將由出版社依內部流程處理。他最後提到，創作之路不易，無意引起紛爭，對於各界的指教與批評均虛心接受；同時也呼籲，對於未經查證的惡意攻擊，懇請各界回歸理性討論。

