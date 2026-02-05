韓國肥皂創作家控台灣出版涉抄襲 經濟部智財局回應了 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

韓國肥皂創作家利向指稱，台灣出版《韓式情境皂：定格風景一瞬的製皂美學》一書，涉嫌大量抄襲其原創 SSDA（首爾香皂設計學院，Seoul Soap Design Academy）教材內容，並可能進一步作為開班授課之用。對此，經濟部智慧財產局今（5）日回應說明著作權法相關適用原則。

智慧財產局表示，依著作權法第10條之1規定，著作權僅保護著作之「具體表達」，不及於思想、程序、概念、原理、發現或操作方法本身。換言之，著作權所保護的是概念與思想的表達形式，而非概念或方法本身。

智慧財產局指出，若所稱原創 SSDA 教材內容僅屬製皂技法、教學理念或課程架構構想，屬於著作權法所稱之概念或操作方法，可能不在著作權保護範圍內，亦無法禁止他人以相同概念另為獨立表達；但若該教材中用以闡明技法所創作的文字、圖片、照片等，具備原創性及最起碼之創作高度，自創作完成時起，即屬受著作權法保護之語文著作、美術著作或攝影著作。

智慧財產局說明，若他人未經授權，重製、改作或彙整出版原著作中具原創性的文字敘述、教材內容呈現方式或具體視覺表現，仍可能涉及著作權侵害。至於該台灣書籍究竟屬於抽象觀念之抄襲，或已構成重製、改作及散布權之侵害，因著作權屬私權，相關爭議仍須由司法機關依個案具體事實與證據予以認定。

在消費者權益層面，智慧財產局指出，若授課或出版內容實際上存在未經授權利用他人著作之情形，卻對外宣稱為「原創」，導致消費者因此報名課程或購買書籍，是否構成廣告不實或使人誤認，涉及消費者保護法或公平交易法之適用，建議向行政院消費者保護會或公平交易委員會進一步諮詢處理。

照片來源：取自利向粉專

