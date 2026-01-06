韓國芝麻葉是紫蘇嗎？芝麻葉、芝麻差在哪？營養師解析品種差異懶人包

我們平常吃的香油、麻油、日式飯上撒上的芝麻；沙拉、義大利麵等西式料理所使用的芝麻葉；韓國烤肉會吃到的大葉芝麻葉，這3種芝麻葉是一樣的嗎？雖然都叫做芝麻，但其實芝麻、芝麻葉、韓國芝麻葉大不相同！《優活健康網》特選此篇，聊聊這3種植物英文、學名和應用方式。







芝麻（sesame）



芝麻品種、英文學名與分佈

芝麻又稱為胡麻，學名為Sesamum indicum，屬於胡麻科胡麻屬的植物，為一年生草本植物，主要分布在熱帶與亞熱帶地區，如：東南亞、非洲、中國。根據品種差異，有不同顏色的種皮和顆粒大小，像是白芝麻、黑芝麻與黃金芝麻等，台灣主要種植的品種為屬於黑芝麻的臺南1號。

芝麻特性與用途

由於芝麻的種子含油率將近50%，因此常作為榨油所用，像是香油、麻油等，也會直接食用種子，如：灑在飯上、芝麻糊等。





芝麻葉（arugula）



芝麻葉品種、英文學名與分佈

芝麻葉又稱火箭菜，學名為Eruca sativa，屬於十字花科芝麻菜屬，為一年生草本植物。芝麻葉原產於歐洲，現今廣泛種植於歐洲、美洲與中東等地區。

由於芝麻葉有一點點帶有芝麻味，所以在台灣就稱為芝麻葉，目前超市與菜市場可以找到的芝麻葉，主要有「圓葉芝麻葉」與「裂葉芝麻葉」兩種。

芝麻葉特性與用途

由於芝麻葉全株帶有特殊風味、微辛辣感與苦味，兩個品種的差異主要在風味，圓葉芝麻味道較為圓潤，芝麻味道較濃，而裂葉芝麻葉味道較「衝」，在料理上則是常將嫩葉加入生菜沙拉或放於義大利麵上作為點綴。





韓國芝麻葉（Korean perilla leaves）



韓國芝麻葉品種、英文學名與分佈

韓國芝麻葉又稱白紫蘇，學名為Perilla frutescens，屬於唇形科紫蘇屬的植物，所以可以透過學名了解，韓國芝麻葉其實就是紫蘇。

韓國芝麻葉與日本的大葉一樣，都是紫蘇葉。這種植物的韓文為깻잎，意即芝麻（깨）的葉子（잎），為什麼與芝麻連上關係也已不可考，但有可能「油用紫蘇」在日本稱為「荏胡麻」有關。因為韓文中白紫蘇就稱為芝麻葉。

所以台灣的韓國料理中就沿用芝麻葉用法，但實際上與芝麻、西方料理的芝麻葉是完全不一樣的植物。

韓國芝麻葉特性與用途

因為韓國芝麻葉帶有特殊風味，所以常常搭配烤肉食用以去除肉的腥味。而紫蘇的種子也是富含油脂，因此可以作為榨油之用。

（本文獲好食課授權轉載，原文為：營養師解析》韓國芝麻葉是紫蘇嗎？還是芝麻？英文學名、品種差異懶人包！）

