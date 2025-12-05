韓國茶山學術獎 台大教授蔡振豐獲頒大獎

（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國茶山學術獎今天舉行頒獎典禮，從缺3年的學術大獎今年頒給鑽研東亞儒學多年的台灣大學中文系教授蔡振豐，這也是茶山學術獎第一次獎落台灣學者。

主辦方茶山學術文化財團表示，蔡振豐從新的視角深入闡明茶山的四書學，道出茶山思想在東亞範疇裡的固有意義。蔡振豐的著作「朝鮮儒者丁若鏞的四書學：以東亞為視野的討論」在2015年翻譯成韓文在韓國出版，被認為是深入分析茶山四書研究的著作。

廣告 廣告

茶山學指的是關於朝鮮思想家丁若鏞（號茶山）的研究，丁若鏞是朝鮮王朝末期的思想家，基於儒學在諸多領域留下豐富著作，被視為韓國歷史上重要的思想家之一。

蔡振豐在得獎感言中提到，他在2002年擔任台大東亞文明研究中心研究員時，在茶山學術文化財團支持下赴韓考察安東地區的儒學與傳統文化，這次經驗讓他就此展開茶山研究，寫下台灣學術界第一部丁茶山的研究專書，這次獲獎讓他感嘆因緣的不可思議。

蔡振豐特別感謝財團2位理事長丁海昌、丁淳佑與許多韓國前輩學者在學術上的引領與協助，並表示希望藉此次獲獎敦促自己早日完成計劃已久的茶山研究新書。

他也介紹，茶山學融通了中國理學與考據學、日本古學、西教與西學的看法，不能僅僅視為一國的儒學，而是具有超越東亞視野的重要儒者，希望在未來可以持續為茶山學研究貢獻心力，也期盼茶山學受到全世界人文學界的矚目。（編輯：陳承功）1141205