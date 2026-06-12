韓國蓋洛普民調：6成不滿地方選舉混亂 未滿40歲有6成希望重選
[Newtalk新聞] 韓國本月 3 日舉行地方選舉，赫然出現選票短缺問題，引起外界懷疑選舉舞弊，隨後爆發大規模示威。韓國蓋洛普（Gallup Korea）稍早公布最新民調顯示，韓國民眾有 6 成對這次選舉的混亂結果感到不滿，未滿 40 歲選民超過 6 成主張重新選舉，40 歲以上的世代則有過半反對。
韓國蓋洛普於本月 9 日至 11 日對全國 1,002 名 18 歲及以上人士進行了關於全面重新選舉利弊的調查，結果顯示，60% 受訪者表示對這次地方選舉狀況感到「不滿意」，28% 表示「滿意」，另有 13% 表示保留意見。
無論是哪個政黨的支持者，表示不滿的受訪者人數都超過一半。韓國蓋洛普解釋說，這代表了一種「與以往截然不同的趨勢，以往人們的意見往往取決於選舉的勝負」。四年前的地方選舉中，國民力量黨取得全面勝利，其支持者中有80%表示滿意，而民主黨支持者中有62%表示不滿意。
對選舉結果不滿的原因時，最主要的是「選票短缺」（18%），其次是對國家選舉委員會及選舉公正性的批評－－包括「選舉舞弊」（13%）、「選舉過程問題/管理不善」（6%）、「對委員會存在問題/不信任委員會」以及「破壞選舉公正」（各佔4%）。
關於選票短缺問題，受訪者提出了兩種觀點：「選舉管理不善和侵犯選舉權」（以下簡稱「選舉不善」）以及「非法幹預選舉和存在舞弊企圖」（以下簡稱「選舉舞弊」）。受訪者也被問到他們認為哪種觀點比較接近事實。 67%的受訪者認為這是一場糟糕的選舉，而25%的受訪者認為這是選舉舞弊。這意味著1/4的人認為這是選舉舞弊。
尤其值得注意的是，認為選舉舞弊的觀點在保守派人士中更為普遍，而保守派人士往往具有強烈的政治傾向。根據韓國蓋洛普對政治傾向的五級分類，59%被歸類為「非常保守」的受訪者認為這是選舉舞弊。然而，在大多數從「略微保守」到「非常進步」的受訪者中，認為這是一次「有缺陷的選舉」的觀點比認為存在選舉舞弊的觀點更為普遍。
依年齡組別劃分，認為選舉舞弊的受訪者中，70歲以上（32%）和30歲及以下（28%）的受訪者比例相對較高。在40多歲的受訪者中，81%的人認為這是一場有缺陷的選舉。
無論他們如何看待選票短缺危機，對於是否舉行重新選舉的意見都存在嚴重分歧。對於應該舉行全面重新選舉的觀點，44%的人表示同意，48%的人表示反對。國民力量黨支持者（62%）和保守派人士（57%）對重新選舉的支持率較高，而韓國民主黨支持者（65%）和進步派人士（64%）的反對率較高。
韓國蓋洛普解釋說：「很難簡單地將這個問題視為政治陣營之間的對抗。」該機構補充說：「在認為選票短缺是選舉舞弊的受訪者（248人）中，有79%的人支持全面重新選舉；而在認為選票短缺是選舉缺陷的受訪者（671人）中，有33%的人支持全面重新選舉。
這次選票短缺危機也影響了韓國總統裡李在明的支持率。蓋洛普韓國每週發布的總統工作表現調查顯示，正面評價較上期下降7%，創下今年新低；負面評價則上升7%，達到年內最高水準。負面評價的主要原因是「選舉有缺陷/舞弊/國家選舉委員會存在問題」（16%）。
國家選舉委員會是憲法規定的獨立機構，總統和政府都無權干預；因此，諸如準備選票等選舉管理工作與總統的職責無關。然而，相當一部分民眾認為這是總統或政府的責任。在8日舉行的就職一周年記者會上，李在明總統表示：「即使不下雨，也是總統的責任；無論發生什麼情況，都必須承擔責任。」他還補充道：「當國家選舉委員會造成這樣的事故時，我沒有說『這與我無關，這是我無法控制的地方』，而是說，韓國發生的所有問題都是我應承擔的責任。」
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