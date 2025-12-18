韓國蓋洛普2025年度最紅演員TOP10！《苦盡柑來遇見你》CP橫掃





韓國影劇圈百花齊放、多部「人生韓劇、電影」豐富整個2025年，韓國輿論調查公司「蓋洛普」在11月11日至28日期間，在全韓針對1700名13歲及以上的受訪者進行調查，評選出「年度最活躍演員TOP10排行榜」，來看看在韓流戰國時代中，哪位韓星脫穎而出吸引最多話題、人氣、新聞版面？

韓國蓋洛普2025年度最紅演員排行榜

TOP5-TOP10

廣告 廣告

前10名競爭激烈，最後由《我們的電影》南宮珉、《比天堂還美麗》韓志旼、《背著善宰跑》邊佑錫、《正年》金泰梨皆以2.9％票數拿下「共同第7名」，第6名由資深實力派演員《魷魚遊戲》「李政宰」拿下，上位圈第5名則是今年影劇圈的怪物新人「秋泳愚（秋英宇）」以3.3％奪得，他連續以《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》爆紅，還獲得今年第61屆韓國百想藝術大賞、青龍獎的「最佳新人獎」肯定。

韓國蓋洛普2025年度最紅演員排行榜

TOP3、TOP4

少女時代出身的「潤娥」首次入榜！今年不只在《暴君的廚師》中用「延志永主廚」的廚藝征服暴君李獻，也憑藉這部劇奪得2025「AAA亞洲明星盛典」年度最佳女演員，並入圍青龍獎最佳女主角，第4名實至名歸。季軍寶座驚喜由「金智媛」以4.4％抱走，去年以《淚之女王》聲勢看漲，今年度雖然沒有新作品，人氣、國民度依舊超穩。

韓國蓋洛普2025年度最紅演員排行榜

TOP1、TOP2

繼去年的年度演員冠軍頒給金泰梨之後，今年獎落誰家？冠亞軍由人氣神劇《苦盡柑來遇見你》「寬植、愛純CP」包了！「IU」以11.3％拿下第2名、「朴寶劍」只小贏一點點，憑藉13.3％奪下第1名寶座，年度催淚感動大戲收穫滿滿話題度，同時更讓兩位主角橫掃各大頒獎典禮獎項。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

韓國《12月男團品牌聲量榜》出爐！BTS再度奪冠，EXO暴衝、TWS竄紅、CORTIS也進榜

朴寶劍10部韓劇推薦！《苦盡柑來遇見你》鋼鐵暖男，《請回答1988》崔澤爆紅