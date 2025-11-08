韓國蔚山發電廠倒塌事故 持續搜救2名失蹤者
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國東南部蔚山市的韓國東西發電廠蔚山發電本部在6日發生坍塌事故，韓聯社今天報導，為了尋找2名失蹤者，搜救進行到第3天仍進展困難，搜救隊將持續與專家討論救援方案。
韓國東西發電廠蔚山發電本部的60公尺高塔式鍋爐（5號機）在6日坍塌，共有7人被掩埋，目前被發現的5人中有3人已死亡，另外2人推定死亡。
韓聯社今天報導，前一晚的搜救作業中，夜間共投入約40名救援隊員，以5人為一組、每組輪替30分鐘進行搜索，並動用無人機、熱影像探測器等設備，但也未能發現2名失蹤者，且天亮後不時下起大雨，使搜救作業更加困難。
消防當局指出，倒塌的鍋爐塔內部鋼筋結構複雜、難以進入，正與專家持續討論有效的搜尋與救援方案，消防人員也仍持續嘗試進入結構內展開搜尋與救援工作。
根據報導，5號機兩側的4號機、6號機也存在倒塌風險，中央災害應對本部已與罹難者家屬達成協議，為確保搜救工作順利進行，預計下星期將針對4號機、6號機進行爆破拆除。
韓國總理金民錫今天前往倒塌事故現場，他表示，「請動員一切力量，盡最大努力，讓尚未獲救的人員能早日回到家人身邊」。不過他也強調，「由於現場仍存在許多危險因素，請務必全力確保安全，避免發生二次事故」。
蔚山地方檢察廳今天表示，已成立蔚山火力發電廠鍋爐塔倒塌事故專案調查小組。專案調查小組表示，「將與警方、僱傭勞動部等機關合作，迅速、嚴正地調查具體事故發生經過與責任關係，並全力支援罹難者遺屬等受害者。」（編譯：楊啟芳）1141108
其他人也在看
南韓電廠拆除意外搶救第2天 1工人今晨宣告死亡、瓦礫下疑發現殘指
南韓蔚山一座退役的火力發電廠，在拆除過程中發生嚴重意外，一座高達60公尺的鍋爐塔於昨（6日）倒塌，造成至少1名工人確認罹難死亡、另有5人仍然受困。消防單位指出，目前救援進度有限，現場鋼骨與瓦礫堆積達30公尺厚，增加搜救困難。鏡新聞 ・ 1 天前
崩塌瞬間曝！支撐結構「軟腳蝦」 韓發電廠鍋爐塔倒
崩塌瞬間曝！支撐結構「軟腳蝦」 韓發電廠鍋爐塔倒EBC東森新聞 ・ 1 天前
韓發電廠鍋爐崩塌意外 已確認2死、3人推定死亡...另2人下落不明
南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔於6日發生崩塌事故，造成7人受困。根據南韓消防當局7日的現場簡報，目前已確認2人死亡，另有3人推定死亡，2人仍處於失蹤狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰逼近 嘉義市強化防颱整備 (圖)
颱風鳳凰8日清晨2時增強為中颱，嘉義市府依據中央氣象署的預報，推測12至13日對嘉義市影響最顯著，嘉義市府已在易淹水區部署26部移動式抽水機，並強化防颱整備。中央社 ・ 10 小時前
提升北市警消救護效能 寺廟捐救護車止血帶 (圖)
台北市警消8日表示，葫蘆寺為提升北市緊急救護量能，捐贈1輛高頂救護車及止血帶350條給轄區警消，提升警消人員及市民生命安全，同時進行年度繞境起駕，祈求國泰民安。中央社 ・ 11 小時前
新北溫體豬解禁復市 價格平穩
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府市場處表示，零售市場今天恢復販售溫體豬肉，經查核攤商後發現，溫體豬肉於非洲豬瘟疫情前每台斤200元，今天重新開市後每台斤210元，與禁運前價格差異不大，價格維持平穩。中央社 ・ 11 小時前
北市公車自撞施工告示牌！1大2小受傷 幸意識清楚送醫急救
即時中心／綜合報導台北市上午發生公車自撞！中山區四平街和松江路的交叉路口，在今（8）日上午10時40分許發生公車自撞路面施工告示牌；現場一共有3名傷者，1名大人、2名孩童，皆意識清楚，現送往台大醫院急救。最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 11 小時前
吃豬肉了！陳時中曬照：本土清零、「豬」事大吉
台中爆發非洲豬瘟疫情，政委陳時中擔任中央前進應變所督導，對抗非洲豬瘟，歷經15天禁運禁宰管制，7日起解除限制。陳時中今（8）日也曬出吃豬肉的照片宣布，本土清零、「豬」事大吉，豬隻恢復拍賣第一天，市場價格堪稱平穩，農業部正持續監控中。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
高市早苗重磅表態！台海衝突擬動用自衛權
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會，針對中國入侵台灣的「台灣有事」，明確表態若中國對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」，啟動集體自衛權。據《朝日新聞》...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台中花毯節「飛天小女警」吸睛 遊客憂鳳凰颱風攪局
台中國際花毯節從今(8)日在新社登場，五顏六色的花朵爭相綻放，還結合經典卡通「飛天小女警」，吸引遊客前往，不過花毯節剛開幕，就傳出鳳凰颱風下週來襲，有遊客擔心颱風會吹壞美麗的花卉，工作單位表示，因為花...華視 ・ 10 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 9 小時前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 5 小時前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前