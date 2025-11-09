韓國蔚山發電廠尋獲1具遺體 仍有4人被掩埋

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國東南部蔚山市的韓國東西發電廠蔚山發電本部在6日發生坍塌事故，原本確定死亡的3人中，今天搜救隊發現1具遺體，不過仍有2名推定死亡者、2名失蹤者尚未被找出。

韓國東西發電廠蔚山發電本部的60公尺高塔式鍋爐（5號機）在6日坍塌，造成9名人員受困，其中2人當天獲救，沒有生命危險，不過有7人遭到掩埋。被掩埋的7人中，有2人在7日被發現但不幸身亡。

根據韓聯社報導，今天早上在事故現場發現1具遺體，為3名確定死亡者之一，44歲的金某在事故中手臂被卡在結構物，雖曾存活並等待救援，但最終於7日凌晨不幸身亡。

廣告 廣告

報導指出，目前事故現場仍有推定死亡的2人與失蹤的2人被埋在瓦礫之下。

韓聯社也報導，在倒塌的5號機兩旁4號機、6號機，預計今天將開始爆破拆除的前置作業，若要爆破這些具有倒塌危險的塔體，必須先完成弱化作業，並排空管線內部天然氣，以防止塔體爆破而引起管線爆炸。（編譯：楊啟芳）1141109