韓國蔚山發電廠鍋爐塔倒塌 7人被埋2人獲救

（中央社首爾6日綜合外電報導）韓聯社報導，位於韓國東南部蔚山市的韓國東西發電廠蔚山發電本部今天下午2時過後發生坍塌事故，已有2人獲救，據悉仍有7人被掩埋。

據悉，發電廠60公尺高的塔式鍋爐坍塌，獲救的2人沒有生命危險。這座鍋爐塔事發時據傳正在進行拆除作業。

消防部門已出動包括3輛泵車在內的13輛消防車和50多名消防員，正在進行搜救工作。

消防單位表示，目前已有兩人從倒塌結構物下獲救，另有7人正在持續搜救中。

韓國總理金民錫已指示內政部以及消防、警方等相關單位，動員所有可用人力與設備，全力搶救受困人員。總理辦公室補充說，現場周邊住戶也正在撤離。

據報導，這起事故發生時，工人正在為拆除這座早已停用的火力發電廠進行相關準備工作。（編譯：陳政一）1141106