韓國蔚山藏著蔚藍海岸的工業史詩 邀您探索古今交織文化、自然、藝術與海味

蔚山廣域市，這座坐落於韓國東南海岸、面向東海的城市，不僅是全球知名的「工業心臟」也被稱為「汽車之都」，是韓國經濟騰飛的縮影。然而，蔚山的魅力遠不止於此，蔚山捕鯨文化歷史由來已久，擁有千年歷史的岩刻畫可證。另外，還孕育了韓國最大的竹林公園，而且它的海岸線壯闊而神秘並帶有神話色彩。近年來，蔚山正以獨特的「工業+自然」雙重魅力，成為韓國旅遊的新亮點。為您推薦五個具代表性的景點，從古老的鯨魚傳說到現代的燈光藝術，並推薦極具地方特色到蔚山時必吃的美食「彥陽烤肉」、「章魚海鮮鍋」，讓您更了解蔚山，有利於規劃一場精彩的蔚山文化、美食之旅！



蔚山，在古代三韓時期被稱為「屈阿火村」，自古便是朝鮮半島東南沿海的重要聚落。然而，真正賦予蔚山獨特文化印記，或許該從捕鯨歷史說起，其中在蔚山郊外的盤龜臺岩刻畫中，光從史前人類留下了200多幅圖畫中，就藏有50隻鯨魚雕刻畫作可證，就足以證明了數千年前，蔚山對韓國而言，是重要的捕鯨基地。



進入近代，蔚山在1962年被指定為特定工業區，成為韓國「經濟開發五年計劃」的核心城市。全球最大的汽車組裝廠（現代汽車）、世界上最大的造船廠（現代重工）以及韓國主要的煉油設施都聚集在此，使蔚山一躍成為韓國的工業重鎮和財閥現代集團的發源地。蔚山除了保留剛硬的工業底色的同時，也致力於生態修復和文化傳承，成功地將汙染嚴重的太和江治理成國家級花園，並將昔日的捕鯨中心長生浦轉型為鯨魚文化園區，實現了人類文明與自然環境的共存和諧。





※.推薦蔚山五大漫遊景點：



一、蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫，

史前海洋文明的見證──







蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)



蔚州必遊即是蔚州郡彥陽邑大谷里這處名勝，這裡在1971年由東國大學考察團首次發現了史前的「盤龜臺岩刻畫」，成為蔚山地區著名的文化財，1995年正式指定為國寶第285號，是史前時代人們以生活周遭發生的各種事件為題材，刻在岩石上的畫作，在岩石上描繪或刻畫各種動物圖像或幾何圖形象徵花紋的圖畫，寬10公尺、高約3公尺的盤龜臺岩刻畫，被刻在蔚山生命泉源的太和江上游盤龜臺一帶人工湖西邊山麓岩壁上，水壩興建後，平時都浸泡在水中，水消退才能看到其面貌，提醒岩刻畫一年有9-10個月都沉浸在水中，可以觀看的時期約在每年10月至隔年2月，而且因谷川的關係，無法近距離欣賞，於是在龜盤臺岩刻畫對面平台，設置了望遠鏡，以及一個寬6公尺、高3公尺的巨大模型圖，幫助遊客了解，岩石上刻畫著鹿、老虎、野豬等陸地動物與狩獵場面，還有鯨魚、海狗、烏龜等海洋動物，因而被譽為「世界最古老的捕鯨圖」。另還有漁夫、船等，共有75種200多幅圖畫，兼具狩獵與宗教美術的盤龜臺岩刻畫，是觀察史前時代人類生活風俗的優秀傑出作品，這遺址更強烈地提示著蔚山與海洋、鯨魚之間長達數千年的深刻聯繫。









蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺自古以來就是詩人墨客和新羅時代花郎們尋訪的名勝，圖為集清亭(攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺從停車開到岩刻畫區，也會經過一片竹林(攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺 (攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里龜盤臺岩刻畫對面平台，設置了望遠鏡(攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)







蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)





二、太和江國家庭園，

城市綠肺與銀河竹林──







太和江國家庭園 (攝影：洪書瑱)



太和江國家庭園（태화강 국가정원），曾是一條飽受工業汙染的河流，經整治後重獲新生，成為蔚山最引以為傲的生態奇蹟，公園內最著名的景觀是綿長且規模壯觀的十里竹林，白天，漫步於竹林中，陽光透過密集的竹葉灑下光點，清幽涼爽，入夜後，竹林變身為夢幻的「銀河路」，地面與竹身被藍紫色的燈光點綴，營造出如夢似幻的銀河景象，是蔚山最浪漫的夜景體驗之一，值得一提的是，這裡此時還有浪漫的粉黛亂子草，以及一大片以菊花為造景的天地，都值得遊客一一探尋！









太和江國家庭園 (攝影：洪書瑱)







太和江國家庭園 (攝影：洪書瑱)







太和江國家庭園目前也有菊花園區，現已全然綻放(攝影：洪書瑱)







太和江國家庭園目前也有菊花園區，現已全然綻放(攝影：洪書瑱)







太和江國家庭園的粉黛亂子草(攝影：洪書瑱)





三、鯨魚文化特區，長生浦的三大鯨魚主題區──



長生浦地區是蔚山現代轉型的代表，昔日的捕鯨基地，如今已成為以鯨魚為主題的文化特區，涵蓋了長生浦鯨魚博物館（장생포 고래박물관）、長生浦鯨魚文化村（장생포 고래문화마을）與蔚山鯨魚文化園區等三大核心景點！



1.長生浦鯨魚博物館（장생포

고래박물관）：







長生浦鯨魚博物館(攝影：洪書瑱)







長生浦鯨魚博物館是韓國唯一的鯨魚專業博物館，不妨來品嚐一下鯨魚造型的紅豆餅(攝影：洪書瑱)





韓國唯一的鯨魚專業博物館，館內展示了捕鯨歷史資料、鯨魚骨骼標本，包括：長達12公尺的座頭鯨骨骼外，還有鯨魚生態知識，深入介紹了蔚山鯨魚文化的變遷，另還特別介紹盤龜臺岩刻畫。另外，這裡還可以近距離欣賞「長生浦單軌列車」(列車行駛在「長生浦鯨魚文化村」－「鯨魚博物館」之間）！



2.長生浦鯨魚文化村（장생포

고래문화마을）：







長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)





一個重現1960年代長生浦漁村風貌的懷舊村落，遊客可以穿梭於修舊如舊的村莊巷弄，感受當年捕鯨業鼎盛時期漁民的生活情景，是極佳的韓劇取景地與復古打卡點，到這裡您可以「換裝」成為當時學生的模樣，如同穿越感受當年補鯨年代風華外，還可以吃到糖餅、拉麵、魚板，以及復古的剉冰等。









長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)







長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)







長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)







長生浦鯨魚文化村 (攝影：洪書瑱)







長生浦鯨魚文化村，可以變妝，穿上復古高校服，來場穿越之旅(圖：旅遊經提供)







長生浦鯨魚文化村可以品嚐拉麵、魚板及復古剉冰 (攝影：洪書瑱)





3.蔚山鯨魚文化園區：







蔚山鯨魚文化園區 (攝影：洪書瑱)





是長生浦的廣義稱謂，除了博物館和文化村，還包含了賞鯨船、鯨魚生態體驗館等設施，讓遊客能多角度體驗蔚山與鯨魚的深厚淵源，這裡還有鯨魚地景，隨著燈光展現不同的姿色！另外，「這裡」每個星期六還有特別推薦的精彩，晚間8:00有煙火秀，時長約15分鐘左右！









蔚山鯨魚文化園區 (攝影：洪書瑱)







蔚山鯨魚文化園區 (攝影：洪書瑱)







蔚山鯨魚文化園區，每個星期六還有精彩煙火秀，晚間8點，時長約15分鐘左右 (攝影：洪書瑱)





四、大王岩公園，

新羅王后的神祕海岸線──







大王岩 (攝影：洪書瑱)





大王岩公園（대왕암 공원）是蔚山海岸線最壯麗的景點，走入園區先經過植物長廊，公園核心當然就是主角「大王岩」，相傳新羅第30代文武王在成就三國統一偉業後離世，按照遺言，遺體被葬在東海大王石上，化身為龍，以生生不息的靈魂守護東海，而王后在文武大王駕崩後，也隨之離世，其靈魂也化身為一條護國龍而相隨，並飛向東海大岩石下，變身為龍神，之後那塊大岩石被稱為「大王岩」，據說有龍的岩石下方不會長海草喔！遊客可經由一座鐵橋走上這座龍形巨岩島，近距離感受海蝕奇觀與驚濤拍岸的壯闊氣勢。另外，從樹林廊道走向大王岩前，有一處凹地，那裡有海女在販賣當地海鮮，若幸運的話還可以看到海女下水的場景！









大王岩海女也提供的海鮮美味(攝影：洪書瑱)







大王岩海女也提供的海鮮美味，現撈喔！(攝影：洪書瑱)





五、名仙島夜景，潮汐打造的「韓國版藍眼淚」！







名仙島(圖：蔚山廣域市提供)



名仙島（명선도）是近期蔚山在韓網和IG非常「夯」的打卡景點，鎮下海水浴場八角亭正面的無人島，原名鳴蟬島，據說是因為有許多蟬在此鳴叫而得名。又有一說，認為更早以前為不毛之島，而後取韓文的近似音改稱為鳴蟬島，不管如何？如今已改名為「名仙島」，是蔚山夜晚最具話題性的秘境，這座無人島因潮汐影響，進出道路時隱時現，每當夜幕降臨，名仙島便會開啟一場結合海水、沙灘和島嶼等綜合的沉浸式多媒體燈光藝術秀。燈光將海面和岩石變幻出五彩斑斕的色彩，如同科幻電影中的夢幻場景，甚至被譽為「韓國版藍眼淚」，讓人彷彿置身電影《阿凡達》中的潘朵拉星的錯覺。配合漲潮，在入口處設有簡易浮橋供遊客進入島內，是位處「蔚山」最適合夜晚散步、體驗浪漫氛圍的絕佳地點。提醒，島上除了指定的步道外皆禁止出入，另每週一或因天候狀況、漲潮時並不開放，而且夜晚進出時請特別留意。開放時間可電話洽詢，或參考江陽港漲潮時間表。







名仙大橋_(圖：蔚山廣域市提供)







名仙島(攝影：洪書瑱)



※.蔚山美食不能錯過，當屬彥陽烤肉及章魚鍋──



一、彥陽烤肉（

언양불고기）：







「彥陽烤牛肉」，最大的特點，不像其他地方，只是品嚐某一部份的牛肉，而是將母的牛隻以「全牛」的方式，將各個部位全部融合，並將牛肉剁碎後，並加上梨汁等蔬果加糖調味(攝影：洪書瑱)



彥陽烤肉是韓國三大烤肉之一，源於蔚山廣域市蔚州郡的彥陽邑，這種美食起源於京釜高速公路建設時期工人飲食的鄉土料理，如今已成為蔚山的標誌性美食。由於彥陽與鳳溪地區是韓國著名的韓牛產地，這裡的烤肉自然以韓牛為主角，最大的特色，就是將韓牛的各部位肉混合剁碎，用一種全牛的概念，加入特製醬油、大蒜和梨汁等調味料醃製，最後像肉餅一樣平鋪在鐵網上烤熟，烤好的肉餅外焦內軟、甜而不膩，既能品嚐到韓牛的豐富風味，又因其肉餅的形態而口感獨特。



二、章魚海鮮鍋（

낙지전골）：







蔚山必嚐之章魚鍋(攝影：洪書瑱)



作為一座海港城市的蔚山，海鮮料理自然豐富多樣。其中「章魚海鮮鍋」相關受到歡迎，這種熱氣騰騰的火鍋以新鮮的章魚為主要食材，上桌時，章魚還相當有活力扭動著，喜歡吃生章魚的人，可在開火前率先品嚐沾麻油的生章魚美味，另鍋中還有蔬菜或菇品、冬粉等，也能加入蝦子、貝類或肉品，食材在加入辣椒醬基底的湯汁中燉煮，煮沸後海鮮的鮮甜與辣椒完美融合，單吃能品嚐章魚Q彈，或是配上吸飽湯汁的冬粉或拌飯食用，可說是極具韓國特色，在秋冬之際，暖胃又過癮。









蔚山章魚鍋，最後可以配上吸飽湯汁的冬粉或拌飯食用(攝影：洪書瑱)





蔚山在歷史長河中是一座不斷變革的城市，正以其獨有的「工業精神、歷史底蘊和自然美景」迎接世界各地的旅人，適合工業迷、歷史學家、自然愛好者，還是尋覓美食的饕客，「蔚山」都展現一種獨具的旅遊風情，旅程中也能為記憶添增幾頁鮮明的記憶。除了文字及圖片，更能隨著行腳節目主持人「廖科溢」一起，在《台灣人的旅程韓國人的故事-東海岸篇：慶州、浦項、蔚山》，感受更立體的蔚山獨有風情！





※.影片：

