韓國藝術家李恩喜個展 以錄像深入工殤議題

（中央社記者王寶兒台北13日電）產業革新帶來進步也帶來傷害，韓國藝術家李恩喜（Eunhee Lee）個展「無塵室，繞絲室」今天起在台北當代藝術館展出，深入不同勞工疾病問題，揭示工業進步背後以人為代價的犧牲。

李恩喜是2023年LOOP錄像藝術製作獎得主，該獎項由西班牙哈恩內夫肯影像收藏基金會與巴塞隆納胡安．米羅基金會共同主辦，創作成果於台北當代館、北京中間美術館、吉隆坡伊爾罕美術館和哥本哈根Art Hub藝術中心等機構巡迴展出。

李恩喜此次展出2件錄像作品「無色無味」及「纖纖玉手」，以影像回望從工業革命到當代半導體產業的漫長歷史。「無色無味」以半導體產業工作者受害案例與相關檔案為基礎。

台北當代館透過新聞稿表示，「無色無味」試圖捕捉影像無法傳遞的化學物質與氣味，描繪承受不可察覺風險的身影外，更為聚焦亞洲女性與移工在全球化生產體系中的勞動處境，呈現受害者、行動者與工會三方在面對風險與剝削時所形成的集體行動與團結景象。

而「纖纖玉手」則從工業革命時期的職業傷病切入，對照當今電子產業的勞動情境，以歷史資料融入美國詩人穆瑞爾．洛基瑟（Muriel Rukeyser）與富士康工人許立志的詩作，結合韓國嫘縈工廠與半導體廠的工業事故證詞，建構出工業災難的歷史軌跡。

「無塵室，繞絲室」展覽今天起在台北當代藝術館展出，展期至2026年2月1日。（編輯：謝雅竹）1141213