《韓國製造》玄彬增重14公斤！鄭雨盛被問緋聞面露難色：私生活不便討論

韓劇《韓國製造》近日在韓國舉行記者會，由玄彬與鄭雨盛兩大男神主演的作品引發高度關注。這部耗資14億韓元的新劇講述1970年代中央情報特工與檢察官的鬥智故事，玄彬為戲增重14公斤，創下個人體重新高。值得注意的是，此次活動也是鄭雨盛爆出私生子風波後首度在韓國公開露面，面對記者提問私人問題時，他婉拒回應，表示個人事務不便討論，現場一度出現尷尬氣氛。

鄭雨盛、玄彬主演《韓國製造》。（圖／Disney+提供）

玄彬在記者會上分享為了這部睽違6年重返小螢幕的作品，他特別增重13至14公斤，展現出角色所需的強壯形象。《韓國製造》的故事背景設定在1970年代，劇情描述玄彬飾演的中央情報特工白夜間化身危險生意人，與鄭雨盛飾演的檢察官展開一場爾虞我詐的鬥智戰。這部陣容堅強的作品還邀請到鄭星一、禹棹奐等實力派演員加入，未播先轟動。

當記者會進行到一半時，有記者提問鄭雨盛關於近期家庭問題是否影響拍攝進度。面對這個敏感話題，鄭雨盛表示，個人事情和想法不方便詳細說明討論，希望大家能夠體諒。這是鄭雨盛在私生子事件加上結婚消息後，首次在韓國出席公開活動，現場氣氛一度尷尬。

《等待京道》朴敘俊和元志安克服11歲年齡差。（圖／Hami Video提供）

相較之下，同樣是人氣男神的朴敘俊新劇《等待京道》卻面臨收視率低迷的困境。這部浪漫愛情劇自6日首播以來，韓國收視率僅有3%，讓人意外。劇情講述報社娛樂記者與醜聞主角妻子的相遇故事，雖然網友評價劇情不錯，但整體討論度偏低，令人感到可惜。

