「韓國製造」玄彬殺瘋！ 劇中與友鄭雨盛演仇敵

玄彬透露，為了讓自己更符合角色特質，還努力增重分享過程。（圖／翻攝自Disney Plus TW）





過年快到了，你想好在家追什麼劇嗎？即將上映新劇《愛情怎麼翻譯》，由男神金宣虎跟女神高允貞主演，還沒播出就話題不減。另外韓劇《韓國製造》，由玄彬跟鄭雨盛主演，玄彬還透露，為了讓自己更符合角色特質，還努力增重分享過程。

韓劇《韓國製造》：「你動我的時候，連這點覺悟都沒有嗎？」這一吼吼進多少迷妹的心，玄彬進入監獄跟對方大打出手。

玄彬、鄭雨盛，雙男神夢幻連動，主演的韓劇《韓國製造》從開播以來，話題就不減。

南韓演員玄彬：「因為這部作品需要用到一點日語，所以學了日語，另外在外型上為了看起來更結實，還有看起來有點難接近的感覺，所以增重了不少。」

南韓演員鄭雨盛：「我在外型方面上，其實沒有什麼特別需要準備的，我更專注在與之前飾演過的角色做出差異。」

一個演壞蛋，一個演檢察官，兩人是多年好友，卻在劇中飾演死對頭，有火爆對嗆有激烈武打，這部《韓國製造》，也登上全球話題韓劇第2名，這週就將迎來大結局，粉絲捨不得完結篇，但別緊張不用擔心劇荒，即將又有新戲上映。

韓劇《愛情怎麼翻譯？》：「你能把他的話和我的話連接起來，你是我們的愛情使者。」

近期人氣飆升的金宣虎，搭配有小全智賢封號的高允貞搭檔對戲。

南韓演員金宣虎、高允貞：「負責翻譯其他語言的口譯員周浩鎮，遇見了用不同方式，表達愛意的車茂熙，這是關於想要解讀女人心的男人，以及一位在愛情中掙扎的女人，有甜蜜又苦澀的浪漫喜劇。」

串流平台早早預告，16號下午4點，新劇《愛情怎麼翻譯》就要上線，粉絲已經迫不及待週末追劇追到嗨。



