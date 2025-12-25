韓國親中病1》踏入FTA陷阱 「韓」5大出口競爭力被「中」超越

〔記者盧永山／綜合報導〕南韓與中國自由貿易協定(FTA)在2015年12月生效，卻在8年後的2023年對中國從貿易順差轉為逆差，終止連續30年的貿易順差；更慘的是，南韓10大出口產業中的5項競爭力已被中國超越，另5項在未來5年預料也將被中國取代。

簽署FTA後 韓輸中一路跌

從1992年到2022年，南韓對中國出現連續30年的貿易順差，在2015年12月韓中FTA生效後，南韓在2018年對中國的貿易順差達到556億美元(新台幣17.5兆元)的最高峰，之後一路下降，到2022年貿易順差驟減至12億美元(新台幣377.5億元)，到2023年首度出現175億美元(新台幣5505.2億元)貿易逆差。

分析指出，中國在2015年宣布「中國製造2025」倡議，將此視為推動自家產業發展的機會。韓國產業研究院(KIET)主管金載德(Kim Jae-deok)表示：「在美國總統川普的首個總統任期的2018年對中國發動貿易戰，接任的拜登政府則對中國發動科技戰，在2022年10月宣布對中國實施半導體出口管制措施，這為北京當局提供一個契機，投入更多政策資源，認真扶植高科技產業。」

從晶片到顯示器 中對韓倚賴一路降

因此，中國對南韓企業的依賴程度有所下降，隨著中國從半導體、電池和顯示器等曾為南韓主導的行業掌握了自主技術後，對南韓零件和材料的需求也隨之大幅下降。2024年，除了半導體產業以外，南韓在鋼鐵產品、電子產品、機械和家用電器等產品上對中國均出現貿易逆差。

韓國開發研究院(KDI)高級研究員鄭成勳(Jung Sung-hoon)發布報告表示：「南韓重點產品的出口表現下降，進口增加，製造業產品的淨進口都在上升。隨著中國開始生產過去高度依賴南韓的產品，中國的貿易格局已發生變化。如果未來對中國的貿易逆差持續存在，且半導體產業情勢惡化，甚至連半導體產業也可能對中國出現貿易逆差。」

根據韓國經濟人協會(FKI)今年11月公布調查，南韓十大出口產業中，鋼鐵、通用機械、二次電池、顯示器和汽車(零件)等5項的競爭力已被中國超越；半導體、電器電子、造船、石油化工、生物健康等5項的競爭力，到2030年也將被中國超越，凸顯北京當局強大的產業政策和巨額的資本投資，已對南韓整體產業造成深遠影響。

