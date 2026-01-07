遊韓熱潮持續創高峰！截至2025年11月，台灣訪韓旅客已突破172萬人次，相較2024年大幅成長27%，創下歷史新高紀錄，今年有望突破190萬人次。韓國觀光公社將2026年目標設定為吸引230萬名台灣旅客訪韓，持續深化台韓觀光交流。

韓國觀光公社打造「寶劍ZONE」專區 2026迎新春、抽桌曆、拿好禮

2026年一開始，韓國觀光公社從1月7日至2月13日止，在台北KOREA PLAZA推出一系列精彩的迎新春主題活動。活動一大亮點，便是為韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍打造的專屬「寶劍ZONE」。韓國觀光公社將全羅南道新安郡的紫島主題搬進KOREA PLAZA，現場不僅設置有朴寶劍大型背牆、人形立牌，更特設紫島熱門景點「紫色電話亭」，提供粉絲們絕佳的拍照打卡點，粉絲只要在「寶劍ZONE」完成指定拍照打卡任務，即可獲贈朴寶劍為宣傳韓國觀光，特別於忠清南道保寧市川北青麥田、首爾特別市昌德宮後苑、全羅南道麗水市蓋島青石浦海水浴場等知名景點拍攝的限量明信片，邀請粉絲循著朴寶劍的足跡，規劃一場與「寶劍同遊」的深度韓國之旅。

繼2025年「韓國南部觀光年」，韓國觀光公社台北支社為持續推廣二三線城市，以創造更高的訪韓人數，特別設定2026年為「韓國中部觀光年」(包含：大田廣域市、世宗特別自治市、江原特別自治道、忠清南道、忠清北道、全北特別自治道)，為因應這個主題，台北支社預計將在今年與各大旅行社合作，推出更多樣化的中部地區旅遊產品。為搶先讓民眾了解韓國中部的魅力景點，KOREA PLAZA同步推出「韓國中部城市票選」任務。活動將呈現18個中部地區的潛力景點，包含充滿歷史底蘊的古蹟、壯闊的自然國家公園，以及療癒身心的K-Wellness觀光體驗等，為今年韓國之旅開啟全新的可能性。現場將準備豐富好禮，包含韓國觀光公社2026年桌曆、韓國人氣零食、精美旅遊紀念品，如穿著紫色dress code完成任務還可加碼再抽一次。

除了現場活動，也為無法到達現場的朋友準備了有趣的線上挑戰「2025年訪韓人數猜猜樂」。民眾只需於「韓國觀光公社台北支社Facebook或Instagram官方帳號」猜猜看2025年的訪韓人數，最接近的前10名可獲得韓國旅遊大禮包，內含韓國旅遊地圖、WOWPASS卡、Kingdom Friends頸枕、Kingdom Friends娃娃吊飾、Kingdom Friends底片相機等好禮。