韓國記憶體族群爭氣！三星、SK海力士反彈

[NOWnews今日新聞] 美股記憶體概念股周一止跌回升，但台股華邦電、南亞科、群聯今(3日)股價持續崩跌，反觀韓國三星與SK海力士股價強彈，美媒彭博指出，這兩家公司的市值總和，已超越了中國的2大巨頭騰訊與阿里巴巴的加總。

韓國股市今日收盤，三星股價大漲超過11%，並創下收盤新高；SK海力士也大漲超過9%；帶動韓國綜合股價指數（KOSPI）3日收盤價猛漲6.84%，收在5288.08點，刷新歷史紀錄。

根據彭博與韓聯社報導，三星與SK海力士兩集團週二市值加總突破1.11兆美元，首次超過中國科技巨擘阿里巴巴和騰訊的市值總和，三星電子984兆韓元(約6800億美元)和SK海力士656兆韓元(約4535億美元)。

同時，騰訊和阿里巴巴在港交所的股價分別下跌了4%和2%。這使得騰訊的市值換算降至約982兆韓元，阿里巴巴的市值降至約565兆韓元。

彭博指出，這一里程碑代表了人工智慧領域的投資熱潮已轉向基礎設施，並使處於行業供應鏈核心的韓國晶片製造商受益。它們的風頭已經蓋過長久以來被視為亞洲科技崛起象徵的阿里巴巴和騰訊。排名變化也凸顯了這兩個亞洲國家的不同發展路徑。韓國已將自身定位為輝達等全球行業領軍企業的重要供應商，而中國則希望實現技術自主。

富蘭克林鄧普頓全球投資投資組合經理Yiping Liao提到，韓國真正專注技術供應鏈某個特定環節，而中國更注重構建完整的AI技術鏈。SK海力士和三星股價現驚人漲勢，相信與記憶體晶片處於空前緊張周期中有關。

美銀全球研究駐首爾韓國研究主管Simon Woo表示，預測記憶體晶片的超級周期將持續到2027年，已成為美國大型科技公司關鍵戰略資產，而非原先的個人電腦和智慧型手機的消耗性材料之一，「這種轉變提升了記憶晶片行業的重要性。」

高盛亞太區首席股票策略師Timothy Moe研判，半導體行業將佔今年韓國股票預期盈利成長的約60%。

