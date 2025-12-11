韓國警方持續強制搜索酷澎 近期發生多起釣魚詐騙

（中央社首爾11日綜合外電報導）韓國酷澎近期爆發大規模個資外流事件，警方今天進入第3天搜查扣押，盼追查涉嫌外洩個資的中國籍前員工行蹤；這次事件也引發多起二次受害，近10天釣魚詐騙報案已達229件。

韓國警方自9日開始針對酷澎（Coupang）3370萬名顧客個資外流事件展開強制調查。根據韓聯社今天報導，今天進入連續第3天的搜查扣押，上午9時40分起重新展開扣押行動。

首爾警察廳網路搜查科表示，由於酷澎所持有的數位資料量極為龐大，因此預計蒐集相關資料將耗費相當長的時間。

警方指出，將會根據取得的資料追查涉嫌外洩個資的中國籍前員工行蹤，同時也會調查酷澎內部管理系統是否存在技術性漏洞。

此外，在酷澎發生大規模個資外流事件之後，國會科學技術資訊放送通信委員會所屬的共同民主黨議員李政憲表示，自上個月30日至這個月9日的10天內，共發生229件與酷澎個資外洩有關的釣魚詐騙案件。

主要報案類型包括冒充酷澎聯絡受害者，謊稱提供補償金進行詐騙，或是假冒物流配送通知進行詐騙。另外還有常見詐騙手法包括謊稱入選酷澎評價體驗團、活動得獎等。

李政憲表示，「因酷澎事故引發的釣魚犯罪等二次受害令人非常憂心」。他強調，在酷澎的資訊不透明公開、選擇躲避責任的情況下，酷澎與金範錫（創辦人暨執行長）應深刻反省，並盡快提出受害者補償方案。（編譯：楊啟芳）1141211